投資詐騙轉紙本郵寄附假名片 刑事局提醒勿上當
刑事局今天表示，有民眾曾收過內附證券行員工名片、認股憑證申辦流程、提供認購上市上櫃公司股票賺錢文宣品的郵件，研判歹徒假冒知名證券公司以傳統紙本郵寄進行投資詐騙。
刑事局發布新聞資料指出，假冒名人及企業的詐騙案件數下降，經調資料發現，詐騙集團近期常以寄送紙本郵件手法誘騙被害人，內容包含證券公司員工名片、投資廣告文件等資料，以假投資誘騙被害人匯款。
住北部的50歲女子日前在住家信箱收到郵件，打開發現，內有某知名證券公司員工名片、完整認股憑證申辦流程等資料，並有文宣品指可協助搶購未上市櫃的股票，只要交付身分證影本就能認購，程序簡易且能輕鬆賺錢。
警方說，女子認為有異，上網查詢文件內提及永續發展事業工程公司等關鍵字，才發現已有多人受騙，進而報警未受害，因女子為此家證券公司客戶，研判詐騙集團透過管道取得個資後，再轉以傳統郵寄用假投資手法進行誘騙，呼籲民眾多向家中長輩宣導此詐騙手法。
刑事局表示，投資管理為特許業務，要確認投資相關資訊可洽詢金融監督管理委員會，民眾有投資理財需求，應循合法立案、正規金融服務的實體公司，並由公司專員協助安裝及檢查投資App，不要私下交付財物給陌生人，以免遇詐騙。
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