知法犯法…台中派出所長酒後離家騎車撞騎士 遭記1大過拔官

台中市警局烏日分局瑞井派出所林姓所長昨晚聚餐喝酒，返家後因飲酒問題與妻口角，所長於是騎機車到路程約10分鐘的派出所休息，途中與董姓男機車騎士相撞，雙雙送醫均無大礙。警方說，所長酒測值達0.76mg/l，依公共危險罪法辦，並記一大過，調離主管職務。

烏日分局副分局長陳谷楓說明，瑞井派出所林姓所長昨起休假2天，昨晚在西屯區安和路的餐廳與友人餐敘後，由友人載送返家。返家後，因飲酒問題與妻子發生爭執，林為避免衝突擴大，騎機車到派出所休息，途中與另一輛機車發生碰撞，導致董姓騎士身體擦挫傷，所長則嘴角撕裂傷，經送醫治療後，雙方均無大礙。

陳谷楓指出，警方到場後對林姓所長進行酒測，結果酒測值達0.76mg/l，全案依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。此外，行政懲處方面，林姓所長記一大過並調離主管職務。

陳谷楓強調，員警身為執法人員，理應以身作則，嚴格遵守法律，將持續加強員警風紀教育，要求各級幹部加強宣導酒後駕車的相關懲處，及可能面臨權益損失，提醒同仁勿存僥倖，避免類似事件再發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康