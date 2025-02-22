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中市派出所長與妻爭執 離家酒駕車禍記1大過調離主管職

中央社／ 台中22日電

台中市烏日分局瑞井派出所林姓所長餐敘返家後，因飲酒問題與妻爭執，隨後騎車要回派出所休息途中發生車禍，警方今天表示，全案除移送檢方偵辦，並將予所長記1大過調離主管職務。

烏日分局副分局長陳谷楓接受採訪指出，林姓派出所長於昨天休假時與友人前往西屯區某餐廳餐敘，餐敘完後由友人載送返家，但因飲酒問題與妻子發生爭執。

陳谷楓表示，林員為避免衝突擴大，決定騎機車前往派出所休息，不料途中與一輛機車發生碰撞，導致對方董姓騎士身體擦挫傷，林姓所長則嘴角撕裂傷，經送醫治療後，2人都無大礙。

警方到場後對林姓所長進行酒測，結果顯示每公升呼氣酒精濃度達0.76毫克，陳谷楓表示，全案已依公共危險罪移送台中地方檢察署偵辦。至於行政懲處方面，將予以記1大過並調離主管職務。

警方呼籲，員警身為執法人員，理應以身作則，嚴格遵守法律。因此，烏日分局將持續加強員警風紀教育，要求各級幹部加強宣導酒後駕車的相關懲處及可能面臨的權益損失，提醒員警勿存僥倖心態，避免類似事件再度發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市烏日警分局副分局長陳谷楓（圖）22日指出，瑞井派出所林姓所長酒駕肇事，全案除移送檢方偵辦外，也將予以記1大過、調離主管職務。圖／警方提供
台中市烏日警分局副分局長陳谷楓（圖）22日指出，瑞井派出所林姓所長酒駕肇事，全案除移送檢方偵辦外，也將予以記1大過、調離主管職務。圖／警方提供

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