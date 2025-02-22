台中新光三越懸掛物拆除計畫通過 26日前能否完成不好說

台中新光三越百貨氣爆案超過1周，12樓外牆仍有不少懸掛物，台中市府都市發展局已裁罰60萬元，若26日前無法拆除將繼續開罰。新光三越昨天提送外牆附掛物安全防護計畫，獲都發局同意備查，也搭建安全圍籬，不過能否趕在26日前清除尚無法確定。

都發局表示，建築物安全改善分為3階段，第一階段是外牆懸掛物的緊急搶災，第二階段是建築物初步修復與人員進出，第三階段則是修復到可供使用。新光三越公司目前仍在第一階段，14日開始雖出動3次吊車，目前仍未清除完畢，17日申請外牆整修，也因未檢附施工計畫遭退回。

都發局指出，新光三越昨日再次提送建築物外牆附掛安全防護計畫，將採用雙層安全防墜網，包裹台灣大道一側9樓到頂樓的外牆，也會在地面搭建安全圍籬，再以吊車清除。該計畫獲都發局同意備查，新光三越昨晚已搭建地面安全圍籬，待高樓防護網物料進場，就可以清除外牆懸掛物。

新光三越營業本部副本部長謝英明說，相關作業都已經在備料，包含地面安全圍籬，靠近事故點的台灣大道一側圍籬較多；市府也希望不要影響到用路人安全，新光三越一定會提出後續計畫，與市府誠實的溝通。