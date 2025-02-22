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影／超扯…小客車國3匝道遇攔查「6男突跳車落跑」 3警傻眼

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

國道第三警察大隊17日傍晚在國道中興系統交流道執行取締勤務，一輛黑色小客車被攔下，突然右側車門打開，6名男子跳車下，一溜煙落跑不見蹤影，讓3名員警和後方駕駛全都傻眼。黑車黃姓駕駛跑不掉，警方查出原來落跑6人全是逃逸外勞，警方今天查獲3人，正追查其餘3人。

有網友在社群軟體貼出一段行車記錄器畫面，2月17日下午4時40分行經國道三號中興系統交流道入口匝道時，前方國道警方執行勤務，一輛黑色的豐田「WISH」被攔下，3名員警站在左側正在盤查駕駛。

突然WISH右側前後車門打開，後車門3名男子跳下車，就往後方衝刺逃跑，一名警員跟著追過去，已經來不及，前方車門又跟著跳出3名男子，一下車後就直接跳過護欄逃逸，6人在7秒鐘之內不見蹤影，另外兩名員警緊盯著黃姓駕駛，只能眼看6人落跑。

影片曝光後，網友直說「好扯！還以為是整人影片」，有人驚訝小客車竟然擠進7名壯漢，6人落跑、跨越護欄的更是身手敏捷，讓3名員警難以應變。

第三警察大隊中興分隊長邱寶源說，影片內容確實是真的，當天分隊在入口匝道執行取締未繫安全帶專案勤務，發現黃男駕駛小客車，後座乘客多人未繫安全帶，於是攔停舉發，沒想這些乘客不明原因，突然分別開啟副駕駛座及右後車門，往右側邊坡及後方逃逸。

警方將黃姓男子帶回調查，才知道這6名男子全都是失聯移工，警方立即組成專案小組，今天循線在彰化縣員林市三潭巷民宅前查獲其中3人，其中1人還是涉商標法案的通緝犯，經詢問後分別移送南投移民署專勤隊偵辦，1人解送台中地檢署歸案。

6名失聯移工在南投中興系統交流道遇警方攔查，跳下車後拔腳狂奔，讓員警追趕不及圖／民眾提供
6名失聯移工在南投中興系統交流道遇警方攔查，跳下車後拔腳狂奔，讓員警追趕不及圖／民眾提供
失聯移工在南投中興系統交流道遇警方攔查，跳下車後拔腳狂奔。圖／民眾提供
失聯移工在南投中興系統交流道遇警方攔查，跳下車後拔腳狂奔。圖／民眾提供

國道 失聯移工 警察

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