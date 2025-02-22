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影／磁吸式行動電源突爆炸！女子左臉、頭髮遭燒傷 驚恐瞬間曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

又見行動電源爆炸！在桃園蘆竹區工作的謝姓女子，昨午將手機和磁吸式電源放在電腦鍵盤前的辦公桌上充電時，突然冒出火花後爆炸，熊熊火焰朝她正面撲去，火勢雖很快熄滅，已造成她頭、臉及頸部二度燒傷，事後PO文示警，行充突爆炸原因待釐清。

119勤指中心昨天下午4點30分據報，位於蘆竹區長榮路某公司報案，女同事正幫手機充電的行動電源突然爆炸起火，火勢雖然已熄滅，但女同事上半身被燒傷，立刻派遣第三救災救護大隊蘆竹分隊救護車及2名救護員到場協助。

消防局說，受傷的29歲謝姓女子，疑似使用中的行動電源過熱炸裂，救護員先給予生理食鹽水沖洗，患者意識清楚，檢傷時發現臉部有1度9％的燒燙傷，立刻送往林口長庚醫院急救；據悉，謝女到院後，急診外科隨即接手處理，謝女的頭、臉及頸部二度燒傷，燒燙傷總表面積約1％，住院4小時返家休養。

謝女受訪表示，昨天下午4點多，她一如往常在公司內辦公，沒想到行動電源就在她眼前爆炸，起火瞬間不僅燒破了她的外套、襯衫，包括睫毛、頭髮、左半邊臉紅腫二度灼傷，當下她被撲面而來的爆炸威力震得往後倒地，一旁的男同事見狀，嚷著「怎麼了？發生什麼事？」趕緊將起火的行動電源丟在地上。

回想當下狀況，謝女驚呼「從沒想過這種事情會發生在我身上！」她說，以前總聽說大陸製的行動電源常發生爆炸起火事件，她不敢相信這顆去年9月以1500元購入也算知名品牌的磁吸式行動電源會這麼不安全，她並非購買路邊便宜貨，或是網路買的不明公司產品，而是特地在專櫃門市購買的，所以她才將親身經歷PO文提醒大家，「真的不要買磁吸的行動充」。

謝女說，其實爆炸起火整個過程前後不到3秒鐘，但在火焰撲面而來之際，眼前瞬間出現「人生跑馬燈」，至於目前傷勢的部分，頭髮燒焦捲曲，左半邊臉部呈現些微焦黑狀態、眼皮燒焦、眉毛幾乎燒光，更慘的是睫毛全溶在一起；至於後續事宜，會再向購買門市詢問。

爆炸的磁吸式行動電源約略還看得出外觀，謝女受訪時說，去年9月在專櫃門市以1500元購入，並非雜牌貨。記者陳恩惠／翻攝
爆炸的磁吸式行動電源約略還看得出外觀，謝女受訪時說，去年9月在專櫃門市以1500元購入，並非雜牌貨。記者陳恩惠／翻攝
謝姓女子昨午辦公時，放在電腦鍵盤前的磁吸式行動電源突然爆炸起火，造成她的頭、臉及頸部總表面積約1%二度燒傷，事後PO文示警，身上衣著包括外套、襯衫右胸處被爆炸的行動電源燒出大洞。記者陳恩惠／翻攝
謝姓女子昨午辦公時，放在電腦鍵盤前的磁吸式行動電源突然爆炸起火，造成她的頭、臉及頸部總表面積約1%二度燒傷，事後PO文示警，身上衣著包括外套、襯衫右胸處被爆炸的行動電源燒出大洞。記者陳恩惠／翻攝
謝姓女子昨午辦公時，放在電腦鍵盤前的磁吸式行動電源突然爆炸起火，造成她的頭、臉及頸部總表面積約1%二度燒傷，事後PO文示警，身上衣著包括外套、襯衫右胸處被爆炸的行動電源燒出大洞。記者陳恩惠／翻攝
謝姓女子昨午辦公時，放在電腦鍵盤前的磁吸式行動電源突然爆炸起火，造成她的頭、臉及頸部總表面積約1%二度燒傷，事後PO文示警，身上衣著包括外套、襯衫右胸處被爆炸的行動電源燒出大洞。記者陳恩惠／翻攝
謝姓女子昨午辦公時，放在電腦鍵盤前的磁吸式行動電源突然爆炸起火，造成她的頭、臉及頸部總表面積約1%二度燒傷，事後她PO文「提醒大家真的不要買磁吸的行動充」。記者陳恩惠／翻攝
謝姓女子昨午辦公時，放在電腦鍵盤前的磁吸式行動電源突然爆炸起火，造成她的頭、臉及頸部總表面積約1%二度燒傷，事後她PO文「提醒大家真的不要買磁吸的行動充」。記者陳恩惠／翻攝
謝姓女子昨午辦公時，放在電腦鍵盤前的磁吸式行動電源突然爆炸起火，造成她的頭、臉及頸部總表面積約1%二度燒傷，事後她PO文「提醒大家真的不要買磁吸的行動充」。記者陳恩惠／翻攝
謝姓女子昨午辦公時，放在電腦鍵盤前的磁吸式行動電源突然爆炸起火，造成她的頭、臉及頸部總表面積約1%二度燒傷，事後她PO文「提醒大家真的不要買磁吸的行動充」。記者陳恩惠／翻攝

救護員 爆炸

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