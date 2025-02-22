北市男銀行領70萬元 「表哥」太熱情...警到場識破身分逮通緝犯

饒姓男子日前陪陳姓男子至台北市中山區中國信託銀行提款，銀行臨櫃員工詢問事由，孰料饒男不斷熱情幫忙回答說「要投資餐廳啦」，行員懷疑詐騙報警。警方趕抵，查證身分發現饒男是桃園地檢署發布的詐欺通緝犯，依法逮捕，警詢後解送歸案。

中山分局中山二派出所20日中午12點多獲報，行員稱有民眾要提領70萬元卻反應「怪怪的」，員警到場了解，要提款的陳男（41歲）雖然說要投資餐廳，但對員警詢問的細節不太多說。

期間，在旁同行的饒男（52歲）不斷熱情幫陳男回答員警問題，表示「就是要開餐廳啦」，警問「你是他的誰？」，饒男稱「我是他表哥」。

由於饒男太熱情而陳男太冷靜，警方分別帶開二人詢問，一盤查不得了，饒男竟然是桃園地檢署發布的詐欺通緝犯，已被通緝近4個月，當場將人從銀行帶回派出所偵辦，警詢後依法解送歸案。