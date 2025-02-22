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跟前車太近…一度卡平交道臨停 女駕駛罰金1萬5起跳還吊照

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

宜蘭市東港路平交道昨晚有一輛小客車因跟車太近，遮斷器放下後無法駛離，在平交道範圍內空地臨停閃避，觸動異物偵測器，造成一列南下自強號緊急降速，鐵路警察已開單告發，依規定女駕駛可罰1萬5000元至9萬元，還將吊扣駕照1年。

有民眾昨晚在社群網站上傳影片，有小客車臨停在東港路平交道範圍內，待火車經過後要離開，還一度卡在軌道上，最後在警方及保全協助下成功離開，但已造成周邊交通大亂。

鐵路警察局花蓮分局調查，此事發生在21日晚間7時7分，這輛小客車由東向西行駛，經過平交道時警鈴響起、閃光號誌顯示，遮斷器也放下，但小客車因跟前車太近，未保持淨空無法駛出。

警方調查，車上54歲藍姓女駕駛當時趕緊將車輛切入軌道內空地閃避，此舉觸動平交道異物偵測系統，當時一列行經該處的第436次自強號列車緊急降速，再慢行通過，險未釀禍，但造成3列車誤點。

警方今天表示，查證後已依道路交通管理處罰條例告發，可處1萬5000元至9萬元罰鍰，並吊扣駕照一年。呼籲用路人行近平交道時，應降速並保持安全車距，千萬不要緊跟前車，若警鈴已響、閃光號誌已顯示，要立刻停在停止線後方，但若車輛已在平交道範圍內，為免造成事故，要盡速通過。

宜蘭市東港路平交道昨晚有小客車臨停，造成列車緊急降速，周邊交通大亂，鐵警已開單告發。圖／民眾提供
宜蘭市東港路平交道昨晚有小客車臨停，造成列車緊急降速，周邊交通大亂，鐵警已開單告發。圖／民眾提供

東港 警察 駕照

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