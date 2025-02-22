影／國3新店隧道北上火燒休旅車 全車7人急下車逃生
國道3號北上新店隧道內今天下午1時許發生一起火燒休旅車事故，車上有2男5女共7人急忙下車逃生，無人受傷，火燒車事故已於今天下午2時30分排除，恢復全線通車，至於起火原因有待國道警察進一步調查釐清。
新北市消防局今天下午1時39分獲報，國道3號北上27.8公里在新店隧道內，一輛休旅車突然起火，車上駕駛及乘客民眾為2男5女共7人，已緊急自行下車逃生避難，無人受傷。
國道警察於下午1時50分將北上車道全線封閉，消防人車趕抵時，該輛7人座休旅車已陷入火海，消防人員立即拉水線進行撲救，火勢在下午1時58分撲滅，確認無人員受傷。
據了解，休旅車駕駛張姓女子（57歲）表示，1行7人至新竹爬山返程往基隆返家途中，行經碧潭隧道時候，聽到汽車傳出奇怪聲音，隨即有煙從引擎蓋冒出，嚇得連忙停車，車上所有也趕緊下車逃生，所幸無人受傷，鄉 起火燒車，事故也造成北二高北上車流回堵約3公里。
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