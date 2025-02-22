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驚！嘉義男車禍離奇失蹤 竟噴飛100公尺卡進露營車受困

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義市高鐵大道與世賢路二段路口昨晚發生一起車禍，36歲機車騎士離奇失蹤，消防隊出動搜救，在100公尺外露營車內找到他，疑似遭拋飛卡進車內，骨折受困，因車門嚴重變形無法開啟，消防人員緊急動用油壓破壞器材破門救人，將他送醫治療。

嘉義市消防局表示，昨晚8點54分獲報有車禍事故，德安分隊派遣救護車趕赴現場，但抵達後僅見滿地機車碎片，未發現傷者。經熱心民眾指引，救護人員才發現騎士竟被拋入前方約100公尺處的箱型露營車內，且車門撞擊變形受困，無法直接將他救出。

消防人員回報指揮中心，請求德安71車支援破壞器材，利用油壓剪拆卸車門，將傷者救出。經檢傷發現，騎士意識清楚，左大腿及右小指疑開放性骨折，立即進行固定、IV注射等處置後，將他送至嘉義基督教醫院治療。車禍詳細肇因，仍待警方進一步調查釐清。

嘉義36歲男子昨晚騎機車發生車禍，噴飛100公尺卡進路旁露營車中受困，消防人員出動破壞器材將他救出送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義36歲男子昨晚騎機車發生車禍，噴飛100公尺卡進路旁露營車中受困，消防人員出動破壞器材將他救出送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義36歲男子昨晚騎機車發生車禍，噴飛100公尺卡進路旁露營車中受困，消防人員出動破壞器材將他救出送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義36歲男子昨晚騎機車發生車禍，噴飛100公尺卡進路旁露營車中受困，消防人員出動破壞器材將他救出送醫。記者黃于凡／翻攝

嘉義 車禍 骨折

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