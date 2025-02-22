驚！嘉義男車禍離奇失蹤 竟噴飛100公尺卡進露營車受困

嘉義市高鐵大道與世賢路二段路口昨晚發生一起車禍，36歲機車騎士離奇失蹤，消防隊出動搜救，在100公尺外露營車內找到他，疑似遭拋飛卡進車內，骨折受困，因車門嚴重變形無法開啟，消防人員緊急動用油壓破壞器材破門救人，將他送醫治療。

嘉義市消防局表示，昨晚8點54分獲報有車禍事故，德安分隊派遣救護車趕赴現場，但抵達後僅見滿地機車碎片，未發現傷者。經熱心民眾指引，救護人員才發現騎士竟被拋入前方約100公尺處的箱型露營車內，且車門撞擊變形受困，無法直接將他救出。