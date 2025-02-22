嘉義縣特種搜救隊通過認證 7月投入國際人道救援行列

嘉義縣特種搜救隊通過內政部消防署考核，取得「中型搜救隊」資格，7月將投入國際人道救援輪值行列，嘉義縣長翁章梁今到消防局參加實地模擬操演，肯定重大災害搜救及醫療能力，透過先進救災設備及無人機，提升災害應變能力降低傷害。

嘉義縣消防局遴選優秀消防人員，並結合醫師、護理師及土木技師等外部專業人士共136人，經過多次自主訓練與36小時不間斷動員演練，去年取得中型搜救隊資格，醫療組在傷患處置上的專業能力，受到評核官肯定，稱讚「令人印象深刻」。

翁章梁說，為提升消防救災能量，持續編列預算購置精良裝備，嘉義縣特搜隊取得NAP認證後，預計今年7月正式加入內政部消防署國際人道救援輪值行列，未來若有國際重大災害發生，將能立即派遣搜救隊搭機前往災區執行國際救援任務，展現救災決心與實力。

嘉義長庚醫院醫師詹明勳與嘉義基督教醫院護理師吳思潔投入特搜隊行列，他們展示醫療器材與搜救設備，模擬倒塌貨櫃搜救情境，運用生命影像探測器偵測受困者生還跡象，並透過即時影像回傳與受困者對話，最終成功救出傷患，立即進行醫療處置。