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新北夫妻1瓶奶虐童案 狠心父又爆出惡行一籮筐

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市出現疑似虐童案，一名2歲陳姓男童2月18日被發現全身新舊傷並陷入昏迷，緊急送醫插管維生。警方調查發現，男童原寄宿外公家，本月14日剛被帶回家由父母親自照料，便疑似遭不當管教及施暴。男童父母及外公等人19日接受警詢，男童父母20日移送。檢方複訊後，2人因涉犯依重傷害、遺棄致重傷等罪，檢方向法院聲押獲准。

33歲吳男與男童母親30歲陳女去年結婚後共同扶養2歲男童，2月18日爆發疑似虐童事件後，又傳出吳男過往多起惡行，據了解，2021年吳男因故與父親發生肢體衝突，警方接獲吳父報案到場處理，吳男不僅大爆粗口，以五字經出言辱罵還出腳狠踹警員腹部，遭警方依妨害公務罪嫌送辦，吳男並與吳父互提出家暴告訴。

去年7月，吳男就佯稱是立委辦公室主任名義，以結婚為由，邀請在國小擔任代理老師妻子陳女的新進女同事擔任伴娘，且為表達感謝，力邀招待到花蓮老家旅遊，沒想到竟是惡夢一場，吳男不但數度言語騷擾，吳男還邀她和當時只是女友的陳女3人一起泡湯，嚇得連聲拒絕，旅程結束北返後，立即前往警局報案提出性騷告訴。

吳男不滿挨告還跑到學校堵人，受害女子不堪其擾再度報案提出跟騷告訴，吳男疑似教唆妻子陳女反告受害女同事，校方事後得知此事，依規定開校評會釐清後將陳女開除。沒想吳男得知妻子遭學校解聘，還到市議員服務處陳情，誣指妻子被跟騷卻反遭校方開除，經議員辦公室側面了解查證，認為吳男說法不實，並未介入處理。

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新北市土城區1對夫妻驚爆一瓶奶虐童案，狠心父吳男又爆出其他惡行。圖／聯合報系資料照
新北市土城區1對夫妻驚爆一瓶奶虐童案，狠心父吳男又爆出其他惡行。圖／聯合報系資料照

妻子 父母

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