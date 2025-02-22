聽新聞
0:00 / 0:00
影／高中生夜騎機車載少女遮車牌 拒檢蛇行闖紅燈下場慘了
林姓少年今天凌晨騎機車載女友行駛台1線公路，警方巡邏時發現機車以膠帶遮蔽車牌，要上前攔檢時，少年加速逃逸拒檢，且一路多次蛇行、闖紅燈並逆向行駛，員警駕駛巡邏車並保持安全距離尾隨在後，20分鐘後終於成功攔截，依公共危險罪嫌將林姓少年移送苗栗地方法院審理。
苗栗縣警局竹南分局後龍分駐所員警今天凌晨執勤時，在後龍鎮台1線公路發現一輛以膠帶遮蔽車牌的機車，要上前攔停時，機車騎士迅速逃逸，一再蛇行、闖紅燈拒檢，員警請求支援擴大攔截圍捕。
警方保持安全距離尾隨20分鐘後，在後龍鎮中華路與南龍街口成功攔截，當場將林姓騎士壓制，依公共危險罪現行犯帶回分駐所調查，查證發現他未成年，還在讀高二，後座載的女友也是未成年少女，兩人都住竹南鎮，除了將林姓少年移送法院，並針對他各項重大交通違規行為開單舉發。
警方提醒，駕駛人務必遵守交通規則，切勿採取危險駕駛行為，以免對自己與他人造成傷害及應負擔相關法律責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言