影／高中生夜騎機車載少女遮車牌 拒檢蛇行闖紅燈下場慘了

林姓少年今天凌晨騎機車載女友行駛台1線公路，警方巡邏時發現機車以膠帶遮蔽車牌，要上前攔檢時，少年加速逃逸拒檢，且一路多次蛇行、闖紅燈並逆向行駛，員警駕駛巡邏車並保持安全距離尾隨在後，20分鐘後終於成功攔截，依公共危險罪嫌將林姓少年移送苗栗地方法院審理。

苗栗縣警局竹南分局後龍分駐所員警今天凌晨執勤時，在後龍鎮台1線公路發現一輛以膠帶遮蔽車牌的機車，要上前攔停時，機車騎士迅速逃逸，一再蛇行、闖紅燈拒檢，員警請求支援擴大攔截圍捕。

警方保持安全距離尾隨20分鐘後，在後龍鎮中華路與南龍街口成功攔截，當場將林姓騎士壓制，依公共危險罪現行犯帶回分駐所調查，查證發現他未成年，還在讀高二，後座載的女友也是未成年少女，兩人都住竹南鎮，除了將林姓少年移送法院，並針對他各項重大交通違規行為開單舉發。