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從後照鏡看見車後冒煙 國1火燒車駕駛人緊急下車逃生
今天上午國道1號北向過彰化埔鹽匝道，一輛小貨車駕駛人發現車後冒煙，緊急到205公里處的避車彎停車，確認車斗著火後報警，警消趕到後不到半小時撲滅火勢，幸無人受傷，起火原因有待進一步調查釐清。
國道警察國1第三大隊今上午10時29分接獲駕駛人通報，指稱小貨車後面紙箱燒起來，第三大隊指揮線上員警前往處理，並轉知彰化縣消防局，由秀水分隊出動3輛各式消防車、1輛救護車、9名消防人員到場搶救。
警消抵達現場，小貨車駕駛人已下車，安然無恙，告訴員警說行駛時發現車後冒煙，趕快停在避車彎，下車一看原來車後紙箱燃燒。消防人員全力灌救，上午10時47分火勢控制，11時3分火勢撲滅，因停在避車彎沒影響車流，搶救作業在車肩進行，車流未受嚴重影響，不過很多路過駕駛人刻意放慢速度一看究竟，整體車速下降至時速60至80公里。
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