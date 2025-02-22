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高雄輕軌車禍頻傳 警方統計出這類違規最多

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄輕軌成圓全線通車頻傳車禍，據高雄市警局交通大隊統計，去年發生23件輕軌車禍，以汽機車未依標誌指示行駛最多，其次是闖紅燈和違反號誌管制。

據高雄市交通大隊統計，去年初輕軌成圓通車，共發生23件輕軌交通事故，較2023年增加9件，今年迄今發生3件輕軌交通事故，比去年同期減少2件。

警方分析去年的輕軌車禍肇因，以汽機車未依標誌指示行駛，在禁止左轉路口違規左轉10件最多，其次是汽機車闖紅燈5件，以及違反號誌管制，直行箭頭綠燈違規左右轉5件。

警方條列罰則，汽機車未依標誌指示行駛，依違反道路交通管理處罰條例，可處600元至1800元罰鍰、闖紅燈或違反號誌管制，可處3600元至1萬0800元罰鍰，因輕軌是大眾捷運系統，如發生交通事故影響公眾安全及通行順暢甚鉅，也可依刑法過失妨害舟車行駛安全罪送辦，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

警方表示，愈來越愈多民眾選擇搭乘輕軌當平常交通工具，汽機車違規闖入輕軌路口不僅危及自身安全，也對公共交通秩序造成嚴重威脅，駕駛人除交通違規外，也可能觸犯刑法公共危險「過失妨害舟車行駛安全罪」，面臨牢獄之災，呼籲務必遵守路口標誌、標線、號誌指示行駛，

高雄輕軌車禍頻傳，警方分析，以汽機車未依標誌指示行駛最多。記者林保光／翻攝
高雄輕軌車禍頻傳，警方分析，以汽機車未依標誌指示行駛最多。記者林保光／翻攝

交通事故 車禍 闖紅燈 高雄輕軌

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