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網瘋傳「有殺人傾向」男子竹北出沒？警澄清：早已送醫
新竹市一名患有思覺失調的男子昨下午因情緒低落離家未歸，由於他曾有暴力紀錄，其母憂心再犯報警求助。警方獲報後僅花1個多小時迅速在南寮地區尋獲，並將他強制就醫，未料內部協尋簡訊竟在網路瘋傳，引起新竹縣、市民恐慌，警方也提醒民眾勿再轉傳。
新竹地區昨晚瘋傳一則「有暴力殺人傾向」男子失蹤協尋簡訊，內容曝露該男姓名、年次、特徵及穿著等，還強調「疑似有暴力殺人傾向，目顯定位顯示在竹北」，由於簡訊內容提及「暴力殺人傾向」，迅速在網路上流傳。
警方澄清，該男並非通緝犯或重大逃犯，昨天下午3時許，其母向警方報案，稱兒子情緒低落離家不知去向，擔憂其病情發作恐有危險。警方獲報後立即調閱監視器，發現他往竹北方向移動，於是通報竹北分局協助尋找。不過後來因他又折返新竹市南寮地區，警方晚間4時許順利尋獲，並將其送往醫院治療。
警方強調，該則簡訊公開轉傳前，警方就已尋獲人，目前他已接受醫院治療，無立即危害社會之虞，請民眾放心。同時也呼籲，相關協尋資訊原為內部通報，若內容經未經查證就於社群散播，恐造成社會恐慌，提醒民眾勿再轉傳，以免引發不必要的誤解與恐慌。
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