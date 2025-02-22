快訊

來台逛夜市！陸客大推1經典美食「每晚都吃」 老饕：必加這一味

婚前婆家開「離譜條件」 還想蹭媳的公務員福利 結局反轉網友推爆

毒販在學生餐廳面交大麻？東吳大學澄清：買家賣家都非師生

聽新聞
0:00 / 0:00

網瘋傳「有殺人傾向」男子竹北出沒？警澄清：早已送醫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市一名患有思覺失調的男子昨下午因情緒低落離家未歸，由於他曾有暴力紀錄，其母憂心再犯報警求助。警方獲報後僅花1個多小時迅速在南寮地區尋獲，並將他強制就醫，未料內部協尋簡訊竟在網路瘋傳，引起新竹縣、市民恐慌，警方也提醒民眾勿再轉傳。

新竹地區昨晚瘋傳一則「有暴力殺人傾向」男子失蹤協尋簡訊，內容曝露該男姓名、年次、特徵及穿著等，還強調「疑似有暴力殺人傾向，目顯定位顯示在竹北」，由於簡訊內容提及「暴力殺人傾向」，迅速在網路上流傳。

警方澄清，該男並非通緝犯或重大逃犯，昨天下午3時許，其母向警方報案，稱兒子情緒低落離家不知去向，擔憂其病情發作恐有危險。警方獲報後立即調閱監視器，發現他往竹北方向移動，於是通報竹北分局協助尋找。不過後來因他又折返新竹市南寮地區，警方晚間4時許順利尋獲，並將其送往醫院治療。

警方強調，該則簡訊公開轉傳前，警方就已尋獲人，目前他已接受醫院治療，無立即危害社會之虞，請民眾放心。同時也呼籲，相關協尋資訊原為內部通報，若內容經未經查證就於社群散播，恐造成社會恐慌，提醒民眾勿再轉傳，以免引發不必要的誤解與恐慌。

新竹地區昨晚瘋傳一則「有暴力殺人傾向」男子失蹤協尋簡訊，警方澄清已尋獲該男子，提醒民眾勿再轉傳。圖／取自竹北人有事嗎
新竹地區昨晚瘋傳一則「有暴力殺人傾向」男子失蹤協尋簡訊，警方澄清已尋獲該男子，提醒民眾勿再轉傳。圖／取自竹北人有事嗎

情緒低落 新竹 竹北

延伸閱讀

竹北豆子埔公園藏危機！婦人因凸地墊跌倒 臉部受傷

楊文科、江良淵涉貪出庭 竹北天坑鑑定報告證據力…檢辯看法不一

竹北網紅補習班負責人涉性騷 臉書發聲：事實落差大已提訴願

車把抖動！新竹市自由車場試騎影片曝 民代質疑沒做水保

相關新聞

影／高雄早餐店老闆控警搶密錄器 背後原因曝檢方指揮辦案

高雄市一名早餐店老闆在網路社群貼影片指控警方進店強搶他的密錄器，並向網友討拍問「這算搶奪或強制罪？」轄區楠梓警分局指，因...

網瘋傳「有殺人傾向」男子竹北出沒？警澄清：早已送醫

新竹市一名患有思覺失調的男子昨下午因情緒低落離家未歸，由於他曾有暴力紀錄，其母憂心再犯報警求助。警方獲報後僅花1個多小時...

影／驚悚畫面曝光！苗栗男子疑毒駕闖紅燈 撞飛機車騎士

60歲余姓男子昨晚7點多駕駛轎車，行經苗栗縣頭屋鄉尖豐路與中華街口時，疑似闖紅燈撞上機車，騎機車的62歲彭姓男子被撞飛騰...

影／林口忍者重機闖紅燈撞CRV 20歲騎士腦出血送醫緊急手術

新北市林口區昨晚有1輛Ninja紅牌重機闖紅燈撞上CRV休旅車，20歲機車騎士腦出血、多處骨折緊急手術後，昏迷指數13，...

影／屏東潮州民宅深夜大火 隔壁住戶受困樓頂

屏東縣潮州鎮一處民宅，今日凌晨0時30分許發生火警，現場濃煙密布，還有隔壁住戶受波及困在頂樓等待救援。消防單位獲報後，派...

高雄輕軌車禍頻傳 警方統計出這類違規最多

高雄輕軌成圓全線通車頻傳車禍，據高雄市警局交通大隊統計，去年發生23件輕軌車禍，以汽機車未依標誌指示行駛最多，其次是闖紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。