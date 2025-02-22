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影／驚悚畫面曝光！苗栗男子疑毒駕闖紅燈 撞飛機車騎士

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

60歲余姓男子昨晚7點多駕駛轎車，行經苗栗縣頭屋鄉尖豐路與中華街口時，疑似闖紅燈撞上機車，騎機車的62歲彭姓男子被撞飛騰空後重摔落地，傷勢嚴重送醫，余男檢測並未酒駕，但可能有毒駕行為，警方已對他採尿送檢，車禍肇事責任和原因將進一步釐清調查。

警方初步調查，彭姓男子昨晚騎普通重型機車沿中華街西往東直行，余姓男子駕駛轎車由尖豐路北往南行駛，在中華街口闖紅燈，與機車發生碰撞，彭姓騎士受傷嚴重，由119救護車送醫搶救。

經酒精檢測雙方都沒酒駕，但警方懷疑駕駛轎車肇事的余姓男子可能毒駕，對他採尿送驗。

根據路口監器視記錄到的畫面，彭姓男子當時騎機車要穿越尖豐路，被闖紅燈的轎車衝撞，騎士被撞飛騰空後摔落地面，場面驚悚。

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苗栗縣頭屋鄉尖豐路與中華街口發生轎車與機車的碰撞事故，機車騎士傷勢嚴重送醫。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭屋鄉尖豐路與中華街口發生轎車與機車的碰撞事故，機車騎士傷勢嚴重送醫。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭屋鄉尖豐路與中華街口發生轎車與機車的碰撞事故，機車騎士傷勢嚴重送醫。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭屋鄉尖豐路與中華街口發生轎車與機車的碰撞事故，機車騎士傷勢嚴重送醫。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭屋鄉尖豐路與中華街口發生轎車與機車的碰撞事故，機車騎士傷勢嚴重送醫。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭屋鄉尖豐路與中華街口發生轎車與機車的碰撞事故，機車騎士傷勢嚴重送醫。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭屋鄉尖豐路與中華街口發生轎車與機車的碰撞事故，機車騎士傷勢嚴重送醫。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭屋鄉尖豐路與中華街口發生轎車與機車的碰撞事故，機車騎士傷勢嚴重送醫。圖／記者胡蓬生翻攝

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