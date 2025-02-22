影／交10萬收10萬...台南6旬婦誤信能獲利 賣房投資遭詐騙356萬

台南6旬陳姓婦人去年底在臉書結識1名網友稱投資虛擬貨幣，保證獲利、穩賺不賠，誘使她加入假投資平台申請帳號，今年初面交10萬元後成功出金後，陸續將賣房所得356萬元交給對方，近日想提領獲利卻無法出金才驚覺上當報警。20日在安平佯裝面交250萬，警方當場逮捕2車手。

台南市警四分局獲報後，與陳婦佯裝交付「購買虛擬貨幣」250萬元款項，並於2月20日晚間8時許，在安平區某公園內埋伏守候，成功逮捕21歲許姓車手及27歲劉姓監控收水手。

然而，許男見行跡敗露後立即拔腿逃跑，所幸警方及時反應迅速追捕，將他壓制在地外，詐欺集團監控手劉男，見警方上前盤查時也試圖反抗，員警機警應對，當場將他拉出車外制伏並上銬逮捕。

警方現場查扣犯罪用行動電話外，另在車上查獲K他命殘渣罐及K盤一組，許、劉兩人尿液初篩均呈三級毒品陽性反應。警詢後，依涉嫌違反詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

據調查，對方先誘導陳婦在一個假冒合法的投資平台申請帳號，隨後指示她以現金面交方式購買虛擬貨幣。1月初，她首次面交10萬元，數日後成功出金同等金額至其帳戶，讓她誤以為該投資平台可信，並深信不疑。