廂型車雪隧爆胎 超載11非法移工

一輛廂型車前天凌晨行經雪隧時左後輪爆胎，疑因車上載有非法移工不敢停車，沿途掉落胎皮，直到只剩輪框才停車。記者王燕華／翻攝 勞動部今年1月統計失聯移工已累計9萬人，警方相繼在宜蘭和苗栗查獲兩輛超載的廂型車，裡面都滿是逃逸移工和逾期未歸的東南亞觀光客，除顯示逃逸移工問題嚴重，這些失聯移工上工都要走高速公路，但全擠在後車廂且未繫安全帶，一旦出車禍，後果難以想像。

國道警察前天凌晨在雪山隧道查獲一輛廂型車掉胎皮，且砸碎後方兩輛車的擋風玻璃，開到僅剩輪框才停下，警方發現車上有11名逾期居留或逃逸泰國移工，才心虛不敢停車檢修。

國道第九公路警察大隊頭城分隊小隊長張文郎說，昨天凌晨獲報國5雪隧南向有1輛車左後輪爆胎，胎皮掉落在28至29公里處，但車輛持續往南行駛，最後停在29.1公里處頭城端出口的外側路肩；警方立即派遣2輛巡邏車趕往查看。

國道警察到場發現是1輛廂型車，車上僅56歲尤姓駕駛是本國籍男子，其餘2女9男是泰籍移工，都沒帶護照或居留證，也無法聯繫仲介公司。警方將移工全數帶回分隊，分批送往移民署宜蘭專勤隊查驗，發現其中3人是逃逸移工，另8名觀光逾期居留，全部都來自外縣市，要到宜蘭蘇澳工作。

警方表示，超載違規部分依法裁罰，11名非法移工由專勤隊依法裁處。

移民署苗栗縣專勤隊接獲檢舉，日前在竹南攔停一輛廂型車，車上竟塞了10人，其中有7人是印尼籍失聯移工或逾期外僑，都疊坐在後車廂，行駛高速公路時無法繫安全帶，險象環生，雇主及仲介罔顧移工安全，若發生事故，後果不堪設想。

專勤隊調查，移工都由仲介安排到新竹或苗栗地區的建築工地當雜工，負責搬運貨物、清潔打掃等。仲介被查獲後，聲稱自己是工程行員工，與老闆是好友才幫忙找工人，以現金發薪。

全台失聯移工多，甚至衍生失聯移工產業鏈，屢傳組織性移動工作，宜蘭專勤隊除將逾期移工送進收容所，也將調查背後是否有非法仲介或雇主操控。

苗栗專勤隊表示，這次查獲非法工作、非法仲介與非法聘雇事證明確，將依違反就業服務法函送縣府裁處。