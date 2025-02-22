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乘客突昏迷 公車變救護車送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

謝姓男子搭國光客運昏倒走道，駕駛張大台（圖）直接開到基隆長庚醫院診室送醫搶救。記者游明煌／翻攝
謝姓男子搭國光客運昏倒走道，駕駛張大台（圖）直接開到基隆長庚醫院診室送醫搶救。記者游明煌／翻攝
國光客運1815線駕駛張大台昨開公車行經基隆樂利三街口時，乘客發現謝姓老翁昏倒在車內走道，大聲呼救，他為搶時間把公車當救護車，直接開到車程約3分鐘的基隆長庚醫院救治，其他乘客也以拍背等方式協助，可惜老翁最後依然不治。

謝姓68歲老翁昨由姪女陪同搭國光客運要前往台北看診，途中突然昏迷，約10時50分，在安樂區麥金路婦幼館附近時，其他乘客見狀大聲呼救，「有人昏倒了」。張大台變更行車路線，直接開到附近麥金路基隆長庚急診室。

基隆市消防局救護車救護人員趕至急診門口，協助搬運患者到急診室，已經OHCA（到院前心肺功能停止），醫生緊急搶救，12時10分宣告死亡。警方調查，謝男初步檢視並無明顯外傷，疑心肌梗塞，將報請行政相驗。

張大台說，當時患者倒在走道上，救人為先，因醫院不遠，搶救生命分秒必爭，就直接開到急診室，路途也十分順暢，因保護乘客最為重要，車上乘客也都諒解。當時車上有20多乘客，根據監視器畫面，有人為患者拍背、扶起、大聲呼喚、協助抬送等，多人熱心幫忙。

國光客運金山站長蔡耀堂表示，駕駛第一時間處理非常正確，直接送醫院可把握黃金救援時間，全車的人，包括司機、乘客都盡最大努力，熱心搶救生命。

國光客運 基隆 患者

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