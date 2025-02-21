台一線逆向甩尾5圈半稱試車 居民深夜驚醒…警吊扣牌照6月

這兩天網路流傳一段彰化縣溪州鄉19日深夜的白色轎車甩尾影片，在莒光路（台一線）留下十多道胎痕。北斗警分局據報通知車主說明，車主雖聲稱「在試車有沒有壞掉」，但警方依涉公共危險罪嫌函送並吊扣牌照6個月、最高裁罰3萬6千元。

據了解，網路「黑色豪門企業」被PO白色轎車先逆向衝到路口，疑似駕駛人拉起手煞車、油車踩到底，車子發出隆隆和刺耳噪音，輪胎強烈磨擦柏油路面留下有圈有直的痕跡。發生時間在19日晚間11點30分，劃破溪州鄉深夜寧靜，附近居民被驚醒。