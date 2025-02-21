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台一線逆向甩尾5圈半稱試車 居民深夜驚醒…警吊扣牌照6月
這兩天網路流傳一段彰化縣溪州鄉19日深夜的白色轎車甩尾影片，在莒光路（台一線）留下十多道胎痕。北斗警分局據報通知車主說明，車主雖聲稱「在試車有沒有壞掉」，但警方依涉公共危險罪嫌函送並吊扣牌照6個月、最高裁罰3萬6千元。
據了解，網路「黑色豪門企業」被PO白色轎車先逆向衝到路口，疑似駕駛人拉起手煞車、油車踩到底，車子發出隆隆和刺耳噪音，輪胎強烈磨擦柏油路面留下有圈有直的痕跡。發生時間在19日晚間11點30分，劃破溪州鄉深夜寧靜，附近居民被驚醒。
北斗警分局溪州分駐所接獲報案，調閱路口監視畫面及檢視網路影片，這輛車在溪州鄉莒光路轉5圈半。車主到案說明，當時「在試車有沒有壞掉」，絕對不是故意甩尾。警方調查違規屬實後，依涉公共危險罪嫌函送，並依道交條例吊扣汽車牌照6個月，最高罰款3萬6千元。
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