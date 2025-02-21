人美心善！彰化26歲警花從警不到1年 護送迷路嬤回家獲讚揚
彰化警分局泰和派出所女警陳翊寧，本月17日下午與所長張志豪分別騎機車在彰化市泰和路巡邏時，發現騎電動輔助車的88歲老阿嬤因迷路而神情慌張，騎乘警用機車護送返家。隔天，阿嬤由兒子陪同送蛋糕到派出所感謝，讓從警才1年的陳翊寧十分開心。
陳翊寧的同事說，未婚的陳翊寧，今年26歲，東華大學畢業後，考取警察特考班結業才滿一年，她不僅外表亮麗，而且個開朗，平時工作認真，與同事相處很好，極有人緣。
彰化分局表示，17日下午，氣溫偏冷，泰和派出所所長張志豪、女警陳翊寧，發現老阿嬤騎電動輔助車，神情慌張，即趨前關心，阿嬤說，她要到市場尋找友人，但途中迷路，擔心電動輔助車電力不足，無法順利返家。
張志豪、陳翊寧即將阿嬤帶回派出所，先確認她的身分與住址後，還為她的電動輔助車充飽電，由於天色漸晚，兩員警騎機警用機車，尾隨阿嬤的電動輔助車，一路護送她回家。隔天上午，阿嬤由兒子陪同來到派出所送上蛋糕，感謝他們的幫助，才讓她平安回家。
當時，陳翊寧出勤巡邏未在所內，由所長張志豪接待，陳翊寧回到派出所獲知阿嬤前來送蛋糕來，仍相當驚喜。她說，警察為民服務是本分，原不足掛齒，但能獲得民眾的肯定，讓她感到十分開心。
彰化分局長林英煌說，泰和派出所所長張志豪、女警陳翊寧熱心助民的事蹟，是很好的典範，將給予表揚與獎勵。
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