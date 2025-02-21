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叫我第一名！ 彰化八卦山麓下派出所打詐查獲逾3千萬元
政府全力打詐，彰化縣各警分局統計，員林警分局排名第三成績斐然，所轄林厝派出所榮燈詐騙破案率榜首，發現詐團找高齡者、外籍人士當車手成趨勢，期能降低警方查緝警覺度。
員林警分局統計，去年度查獲詐欺案62件、72名嫌犯，扣押3700萬9300元，假投資詐騙36件，占比58%為最高，其次是假交友真詐財15件，占比24%，光是林厝派出所就查獲詐欺案46件、面交車手55人，扣押3230萬3500元。
林厝派出所曾查獲年逾70歲的車手，一舉查獲詐騙面交車手、收水手及監控手和贓款90萬元，查捕過程中所長蔡文淦奮力制伏掙脫試圖逃跑的車手，導致腳部擦挫傷，另查獲來自日本華裔人士、馬來西亞網紅當車手。眾多案件以一次查獲面交550萬元被詐金額最多。
員林分局長吳詠傑今表示，警方綜合詐騙案查整理出詐團最常透過社交媒體廣告，吸引網友點擊並遊說加入投資群組，假理專、假經理、假專家、假APP，營造出只賺不賠的假象，然後謊稱面交資金才能保證投資安全，最後編造各種藉口拒絕出金，甚至還要求補款才能解凍帳戶，被害人到最後一步才驚覺真的被騙，因此民眾如涉及網路廣告金錢投資，最好詢問警方或去電165反詐騙專線。
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