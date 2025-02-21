影／新北公車等紅燈無辜遭警車撞 竟是員警移車誤踩油門

新北市新店區今天發生一起令人一頭霧水的車禍，民眾目擊1車輛在路口停等紅燈的公車，竟遭警用巡邏車撞上公車右後側，起因竟疑是員警移車時誤踩油門所造成，還好並無人員受傷，現場公車及警車駕駛2人均無酒駕情事，詳細車禍發生原因有待警方後續釐清。

新店客運1輛公車今天上午11時許，行經新店警分局江陵派出所前民族路停等紅燈，無辜遭警車從側面直接撞上，公車司機姜姓男子（49歲）及車上乘客突然感覺一陣晃動，仔細察看才知是遭警用巡邏車撞上公車右後側。