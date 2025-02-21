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影／新北公車等紅燈無辜遭警車撞 竟是員警移車誤踩油門

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區今天發生一起令人一頭霧水的車禍，民眾目擊1車輛在路口停等紅燈的公車，竟遭警用巡邏車撞上公車右後側，起因竟疑是員警移車時誤踩油門所造成，還好並無人員受傷，現場公車及警車駕駛2人均無酒駕情事，詳細車禍發生原因有待警方後續釐清。

新店客運1輛公車今天上午11時許，行經新店警分局江陵派出所前民族路停等紅燈，無辜遭警車從側面直接撞上，公車司機姜姓男子（49歲）及車上乘客突然感覺一陣晃動，仔細察看才知是遭警用巡邏車撞上公車右後側。

據了解，起因竟是派出所員警林姓男子（24歲）在派出所前方空地，將警車往前移車時，不慎誤將煞車當油門踩所造成，所幸僅有警車及公車車殼受損，無人受傷，詳細車禍發生原因有待警方後續釐清。

新北市新店客運公車今天在新店警分局江陵派出所前民族路停等紅燈，無辜遭警車從側面撞上，起因竟是員警移車時誤踩油門所造成。記者王長鼎／翻攝
新北市新店客運公車今天在新店警分局江陵派出所前民族路停等紅燈，無辜遭警車從側面撞上，起因竟是員警移車時誤踩油門所造成。記者王長鼎／翻攝
新北市新店客運公車今天在新店警分局江陵派出所前民族路停等紅燈，無辜遭警車從側面撞上，起因竟是員警移車時誤踩油門所造成。記者王長鼎／翻攝
新北市新店客運公車今天在新店警分局江陵派出所前民族路停等紅燈，無辜遭警車從側面撞上，起因竟是員警移車時誤踩油門所造成。記者王長鼎／翻攝
新北市新店客運公車今天在新店警分局江陵派出所前民族路停等紅燈，無辜遭警車從側面撞上，起因竟是員警移車時誤踩油門所造成。記者王長鼎／翻攝
新北市新店客運公車今天在新店警分局江陵派出所前民族路停等紅燈，無辜遭警車從側面撞上，起因竟是員警移車時誤踩油門所造成。記者王長鼎／翻攝
新北市新店客運公車今天在新店警分局江陵派出所前民族路停等紅燈，無辜遭警車從側面撞上，起因竟是員警移車時誤踩油門所造成。記者王長鼎／翻攝
新北市新店客運公車今天在新店警分局江陵派出所前民族路停等紅燈，無辜遭警車從側面撞上，起因竟是員警移車時誤踩油門所造成。記者王長鼎／翻攝

警車 車禍

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