失智翁出門10小時警尋回 桃園男跌落田中及時獲救

桃園市楊梅區一名78歲曾姓老翁，昨中午獨自出門前往附近傳統市場買東西，因患輕微失智，忘記返家的路，員警發現協助通知家屬；而56歲的蔡姓男子患有視力障礙，行經桃園市楊梅區幼獅路三段85巷社區附近時，不慎跌落田中，所幸獲報到場送醫無礙。

昨晚曾翁家屬發現其不見，在家四處尋找，就接到龍潭警分局致電，起因為員警執行巡邏勤務時，發現其獨自地行走在道路上，員警立即關心，只見其神情呆滯，無法表達自己身分及住所，立即將其帶回到派出所後，警員邱筱雅遞上熱飲及晚餐讓其充飢，詢問其只知道自己住在「楊梅區的埔心」，警方隨即逐一查證比對，終於聯繫上老翁的家人。

事後家屬表示，曾翁有年邁失智情形，經常獨自外出，所幸有警方即時尋獲，否則在這寒冷的深夜，後果恐不堪設想，由衷感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬致謝。

龍潭警分局長鄭文銘呼籲，如家中有長者或需照顧成員，請多加給予關懷與陪伴，盡量陪同出入，並可向社會局申請安心手鍊，或為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，以防走失忘了回家的路。