失智翁出門10小時警尋回 桃園男跌落田中及時獲救
桃園市楊梅區一名78歲曾姓老翁，昨中午獨自出門前往附近傳統市場買東西，因患輕微失智，忘記返家的路，員警發現協助通知家屬；而56歲的蔡姓男子患有視力障礙，行經桃園市楊梅區幼獅路三段85巷社區附近時，不慎跌落田中，所幸獲報到場送醫無礙。
昨晚曾翁家屬發現其不見，在家四處尋找，就接到龍潭警分局致電，起因為員警執行巡邏勤務時，發現其獨自地行走在道路上，員警立即關心，只見其神情呆滯，無法表達自己身分及住所，立即將其帶回到派出所後，警員邱筱雅遞上熱飲及晚餐讓其充飢，詢問其只知道自己住在「楊梅區的埔心」，警方隨即逐一查證比對，終於聯繫上老翁的家人。
事後家屬表示，曾翁有年邁失智情形，經常獨自外出，所幸有警方即時尋獲，否則在這寒冷的深夜，後果恐不堪設想，由衷感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬致謝。
龍潭警分局長鄭文銘呼籲，如家中有長者或需照顧成員，請多加給予關懷與陪伴，盡量陪同出入，並可向社會局申請安心手鍊，或為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，以防走失忘了回家的路。
蔡男患有視力障礙，當時行經桃園市楊梅區幼獅路三段85巷社區附近時，疑似因視力問題不慎跌落田中，楊梅警分局幼獅派出所警員蔡健儒與實習生林昌劼抵達現場關心詢問後，同時立即通知救護人員到場協助，所幸經過初步檢視男子身體無大礙，不過由於視力障礙無法辨別回家方向，員警便協助聯繫家屬，將其平安帶返家。
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