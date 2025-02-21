台灣燈會興奮搶拍忘拔機車鑰匙 眼尖警救援

台灣燈會倒數階段，疑患有失智症的48歲謝姓男子，昨站在馬路中央，員警見狀立即協助，所幸手上有愛心環，順利聯絡家屬；另1名75歲李姓婦人於燈區與丈夫走散急哭，所幸透過電話聯繫上，協助2人重逢；而昨晚機捷A18高鐵桃園站旁有輛機車未拔鑰匙，警方發現後立即聯絡，才發現37歲朱姓男子與太太急著賞燈忘記拔，所幸及時發現未被偷。

謝姓男子疑患有失智症站在民權路四段往高鐵南路二段路中，相當危險，中壢警立即上前協助，所幸在謝男身上發現其配戴有愛心手環，讓警方能透過手環上的聯絡資訊，立刻確認謝的身分並通知家屬到場接回，等待期間也提供水和食物，讓謝男家屬相當感激。

與丈夫鶼鰈情深的李婦昨晚與丈夫於主燈區逛燈會，怎料於人群中走散，神情相當焦急，並堆發現員警她哽咽地說，平時都是丈夫帶著她四處外出遊玩，但現在兩人走散了，不知道怎麼回家，員警立即請燈會服務台連線廣播，同時也持續撥打電話聯繫，不間斷聯絡後終於順利接通，以特殊標的物慢慢指引，協助2人重逢，2人也相當感謝警方協助。

昨晚7時許，燈會A18站人流疏導勤務時，赫然發現一輛機車不僅鑰匙仍插在車上，而且還沒熄火，經確認車主朱男與太太一同前來賞燈，停車後竟忘記拔下鑰匙就趕快和太太去看燈會。接獲警方通知後，朱先生驚訝之餘也連忙趕回，對警方的熱心協助表示由衷感謝，說幸好有警察幫忙。