不甘遭嘉縣警處理停車糾紛大聲喝斥 民赴地檢署按鈴提告
嘉義縣邱姓民眾因牽機車擦撞同事重機致生糾紛，同事報警，邱男對單純事件鬧上警所頗不以為然，一旁絮絮叨叨被承辦員警大聲斥喝，邱男認為員警態度不佳令他心生畏懼，等不到員警道歉，今天到嘉檢按鈴提告恐嚇、強制等罪。警方表示，內部已懲處，員警態度不佳會再教育。
年約60歲邱男投訴，今年1月12日下午4點30分左右，他在停車場將機車牽出來時不小心擦撞到陳姓同事的大型重機，造成重機、安全帽受損，同事要求賠償，因雙方沒有共識，同事報警，他認為事件很單純不必鬧到派出所而頗有微辭，承辦的陳姓員警，竟然大聲斥責。
邱男說自己有憂鬱症病史，在停車場發生糾紛時，情緒已經有些不好控制，加上老人講話會比較囉唆，站起身來強調「這又不是什麼大事…」，沒想到引起承辦員警喝斥，且幾乎是發瘋地大喊「你坐下、不要動，不要再講話了！」，嚇得他一直發抖，不敢亂動。
邱男返家後愈想愈不甘甚至一度想不開，於是撥打1999、生命線、嘉義縣警局政風單位等抱怨「我沒犯什麼案，員警憑什麼對我大小聲？」；分局督察單位進行調查期間員警又打電話過來責怪他四處投訴，令他心生畏懼。後來分局來電致歉也表示已有懲處。但他一直等不到員警當面道歉，因已造成傷害，到地檢署提告恐嚇、強制等罪。
民雄分局表示，經過調查，員警處理過程確實態度不佳，已予申誡，分局也有將結果告知邱男並道歉，至於要求員警當面道歉，要由當事人決定；陳員對於懲處也有意見，目前申訴中。
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