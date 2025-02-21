自稱刮中頭獎遭調包 男氣噗噗報警…原來是誤會一場
人人都有發財夢！桃園大園區林姓男子沒玩過刮刮樂，跟風到彩券行試手氣，刮完要兌獎，店員看一眼就拿錢給他說「中5000」，他懷疑自己是中了頭獎2000萬，質問店員是否偷天換日調了包？還氣得去報警，大園警方陪他回店內釐清兌獎方式，才知誤會一場。
大園警方說，69歲林姓男子昨天中午氣沖沖地到大園派出所，表示自己剛在彩券行買一張2000元刮刮樂，由於不清楚兌獎數字，刮完後拿給店員幫忙查看，店員一看就給他5000元恭喜他中獎了。他半信半疑地離開後，始終懷疑自己中的應該是頭獎2000萬元，卻被店員調包詐財，他越想越覺得不安，又回彩券行質問店員，雙雙起口角，決定報案交給警方釐清。
由於林男自認中頭獎情緒相當激動，員警先耐心安撫，待他將整起事件經過說完後，於是帶著林男重返彩券行，請店員解釋兌獎流程，原來電腦兌獎的刮刮樂會有語音提示或螢幕顯示中獎金額，加上彩券行內人潮眾多，又有監視器監控，若真的中大獎，台灣彩券或銀行也會在第一時間得知，不可能發生調包詐財的行為。
經過解說後，林男才放下中頭獎的希望與疑慮，坦承自己沒仔細了解刮刮樂的玩法與確認中獎數字，鬧了個笑話，他自己也覺得不好意思。警方藉此呼籲，民眾購買彩券應量力而為，切勿過度沉迷並妥善保管彩券，以免發生爭議，若對中獎金額有疑問，應立刻向彩券行或台灣彩券公司查詢，確保自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言