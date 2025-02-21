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自稱刮中頭獎遭調包 男氣噗噗報警…原來是誤會一場

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

人人都有發財夢！桃園大園區林姓男子沒玩過刮刮樂，跟風到彩券行試手氣，刮完要兌獎，店員看一眼就拿錢給他說「中5000」，他懷疑自己是中了頭獎2000萬，質問店員是否偷天換日調了包？還氣得去報警，大園警方陪他回店內釐清兌獎方式，才知誤會一場。

大園警方說，69歲林姓男子昨天中午氣沖沖地到大園派出所，表示自己剛在彩券行買一張2000元刮刮樂，由於不清楚兌獎數字，刮完後拿給店員幫忙查看，店員一看就給他5000元恭喜他中獎了。他半信半疑地離開後，始終懷疑自己中的應該是頭獎2000萬元，卻被店員調包詐財，他越想越覺得不安，又回彩券行質問店員，雙雙起口角，決定報案交給警方釐清。

由於林男自認中頭獎情緒相當激動，員警先耐心安撫，待他將整起事件經過說完後，於是帶著林男重返彩券行，請店員解釋兌獎流程，原來電腦兌獎的刮刮樂會有語音提示或螢幕顯示中獎金額，加上彩券行內人潮眾多，又有監視器監控，若真的中大獎，台灣彩券或銀行也會在第一時間得知，不可能發生調包詐財的行為。

經過解說後，林男才放下中頭獎的希望與疑慮，坦承自己沒仔細了解刮刮樂的玩法與確認中獎數字，鬧了個笑話，他自己也覺得不好意思。警方藉此呼籲，民眾購買彩券應量力而為，切勿過度沉迷並妥善保管彩券，以免發生爭議，若對中獎金額有疑問，應立刻向彩券行或台灣彩券公司查詢，確保自身權益。

桃園大園區69歲林姓男子昨到彩券行玩刮刮樂，他自認中頭獎，但店員涉嫌調包只給他5000元，報警釐清，發現誤會一場。記者陳恩惠／翻攝
桃園大園區69歲林姓男子昨到彩券行玩刮刮樂，他自認中頭獎，但店員涉嫌調包只給他5000元，報警釐清，發現誤會一場。記者陳恩惠／翻攝
桃園大園區69歲林姓男子自認中頭獎，報警釐清，警陪同到店內詢問，發現誤會一場。記者陳恩惠／翻攝
桃園大園區69歲林姓男子自認中頭獎，報警釐清，警陪同到店內詢問，發現誤會一場。記者陳恩惠／翻攝
桃園大園區69歲林姓男子自認中頭獎，報警釐清，警陪同到店內詢問，發現誤會一場。記者陳恩惠／翻攝
桃園大園區69歲林姓男子自認中頭獎，報警釐清，警陪同到店內詢問，發現誤會一場。記者陳恩惠／翻攝

刮刮樂 彩券行 頭獎

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