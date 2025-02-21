1月全台遭詐1萬3千件金額達95億 新北高齡長者受害最多

內政部統今年1月全台詐騙案件共1萬3千多件，遭詐騙金額高達95億餘元，新北市警局統計分析全新北市今年1月受理詐騙案件中，以65歲以上高齡長者受害最多，新北市警局長廖訓誠今天在市刑大舉辦詐騙狀況及防制措施記者會，並邀請中和區安順里長王雪秋分享阻詐經驗。

新北市警局長廖訓誠表示，依據內政部今年1月「打詐儀表板」統計數據，全國今年1月受理詐欺案件1萬3120件，造成受害民眾財損95億餘元；他說，統計新北市今年1月在每10萬人詐欺案件數為56.79件，財損金額4573萬餘元，市警局分析今年1月所受理詐騙案件中，最常見詐騙手法仍以「假投資詐騙」占比最高（25.94%），多是透過網路廣告及社群平台吸引被害人，誘導下載假投資APP，初期以小額獲利手法營造真實感，使受害者加碼投入更多資金，最終導致財務損失擴大，其次為「網路購物詐騙」（16.97%）、「假買家詐騙」（9.31%）、「假交友詐騙」（8.66%）及「中獎通知詐騙」（4.49%）。

新北市警局持續透過大數據分析，新北市今年1月假投資詐騙受害者以65歲以上高齡長者共120人，占20.13%居多，再以職業分析退休、家管及無職者較多，共73人占60.83%；其中高齡者透過Facebook、LINE等社群網路平台，接觸到詐騙集團，詐團以長期關懷、建立信任等方式，誘導被害人投資虛假標的，使其陷入騙局，占94.52%。

新北市刑大進一步分析高齡者受騙原因，主要可歸納為三種，包括「數位科技系統操作及防備知識不足」，長者對於不斷更新的數位科技，如虛擬貨幣、社交媒體、網路銀行較無防備，詐團利用相關話術，誤導長者操作匯款；其次「生活圈單純，防備心較低」，詐騙集團透過噓寒問暖、發送早安圖等方式取得長者信任後，藉機行騙。最後，易受「高獲利」承諾誘惑而上當。

針對此現象，新北市警局自去年12月起推動銀髮族識詐宣導260場講座，計3600人參與及拍攝20部識詐影片，其中1名70多歲婦女深信詐團話術欲匯款150萬元給詐團，經警方契而不捨的關懷勸阻並通知親到場才及時攔阻詐騙受害的發生，成功守護市民財產的影片最寫實。

今天記者會並邀請中和區安順里長王雪秋分享其阻詐經驗，王雪秋說，曾在與里民共餐時，發現長者正與詐騙集團互動，經勸阻與協助通報，成功阻止詐騙行為。她呼籲，應多關心身邊的長者，減少詐騙的發生。