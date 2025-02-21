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影／客運變救護車！6旬翁昏倒駕駛衝急診 熱心乘客齊搶命畫面曝光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

國光客運1815線駕駛張大台，今開公車行經基隆樂利三街口時，其他乘客發現謝男昏倒在車內走道，大聲呼叫，駕駛為搶時間，直接開至附近車程約3分鐘的基隆長庚醫院救治，雖然仍不治，但駕駛機警作為仍受國光客運肯定。當時車上有20多乘客，有人拍背、有人扶起，有人大聲呼喚，全都熱心幫忙，讓「公車變救護車」。

謝姓67歲老翁，今天上午10時50分，搭乘國光客運往金山方向，行經安樂區麥金路婦幼館附近時，要下車時突倒在走道上，其他乘客見狀，大聲向駕駛呼救，「有人昏倒了」。張大台聽到求救聲後，直接開到附近麥金路基隆長庚急診室。

當時車上有20多乘客，有人拍背、有人扶起，有人大聲呼喚，全都熱心幫忙，讓「公車變救護車」。記者游明煌／翻攝
當時車上有20多乘客，有人拍背、有人扶起，有人大聲呼喚，全都熱心幫忙，讓「公車變救護車」。記者游明煌／翻攝

基隆市消防局獲報，派遣安樂分隊救護車前往協助，救護人員到達長庚醫院急診門口，協助搬運患者進入急診室，發現已經OHCA（到院前心肺功能停止），醫生緊急搶救，12時10分宣告死亡，由警方後續處理調查。

金山站駕駛員張大台說，當時開在樂利三街口，有其他乘客呼叫，有人昏迷了，他看到一名乘客倒在走道上，他當時心想到救人為先，且醫院就在不遠處，當下馬上決定先開到基隆長庚醫院急診室送醫，因為搶救分秒必爭。

張大台表示，當時距長庚醫院很近，不到3分鐘車就到急診室，剛好救護人員也抵達，一起協助將患者抬送急診室救治。他說，開公車時，保護乘客最為重要，直接開到急診室，車上乘客也都諒解。

當時車上有20多乘客，根據監視器畫面有人將患者拍背、有人扶起，有人大聲呼喚，全都熱心幫忙，因走道，現場急救有困難，現場CPR不容易，但很快到醫院。

國光客運金山站長蔡耀堂表示，今天駕駛第一時間處理非常正確，直接送醫院可把握黃金救援時間，平時有教育司機遇到乘客有狀況，第一時間回報並通知救護、警方相關單位處置，雖然最後醫院急救不治，但全車的人，包括司機、乘客大家都已盡了最大努力，熱心搶救生命。

謝男搭國光客運昏倒走道，張姓駕駛急衝基隆長庚醫院急診室搶救。記者游明煌／翻攝
謝男搭國光客運昏倒走道，張姓駕駛急衝基隆長庚醫院急診室搶救。記者游明煌／翻攝
謝男搭國光客運昏倒走道，張姓駕駛急衝基隆長庚醫院急診室搶救。記者游明煌／翻攝
謝男搭國光客運昏倒走道，張姓駕駛急衝基隆長庚醫院急診室搶救。記者游明煌／翻攝
謝男搭國光客運昏倒走道，張姓駕駛急衝基隆長庚醫院急診室搶救。記者游明煌／翻攝
謝男搭國光客運昏倒走道，張姓駕駛急衝基隆長庚醫院急診室搶救。記者游明煌／翻攝

CPR 國光客運 基隆 長庚

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