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影／新莊男違規騎乘電動獨輪車 撞上特斯拉竟調頭原路開溜

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨晚有1名男子將電動獨輪車違規騎上馬路，還失控撞到特斯拉轎車，結果竟直接調頭從反方向原路逃走，轎車駕駛追不上，報案提告毀損罪嫌，警方調閱監視器，今天下午查出是44歲陳姓男子，已通知到案說明。

電動獨輪車、電動滑板車等「個人行動器具」歸類為慢車，禁止行駛道路，違者最高可處3600元罰鍰。

昨晚9時許，1輛特斯拉MODEL 3轎車行駛於單行道新莊路，在新樹路口停等紅燈時，車身左邊與塭仔圳重劃區圍籬之間狹窄空間，由後方出現電動獨輪車。

特斯拉的左側和後鏡頭完整拍下事故過程，1名男子雙手插進外套口袋騎乘電動獨輪車，突然重心不穩，人跳下差點跌倒，獨輪車失控衝向前猛然撞擊特斯拉，把左後保險桿磨蹭出大片刮痕，駕駛立即開門下車查看。

沒想到肇事男子竟加速重新踩上獨輪車，調頭向後轉迅速沿原路逃離，駕駛快跑衝向前仍追不上，之後報案提告毀損。

新莊警分局福營派出所所長謝銘鴻說明，員警沿途調閱監視器，查出騎乘電動獨輪車逃逸的是44歲陳姓男子，已通知他到案說明，將依違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，處1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用，同時移送地檢署偵辦毀損罪嫌。

新北市新莊區昨晚有1名男子將電動獨輪車違規騎上馬路，差點跌倒，獨輪車失控衝向前猛然撞擊特斯拉轎車，結果男子竟加速調頭從反方向原路逃走，警方調閱監視器已查出身分。圖／特斯拉駕駛提供
新北市新莊區昨晚有1名男子將電動獨輪車違規騎上馬路，差點跌倒，獨輪車失控衝向前猛然撞擊特斯拉轎車，結果男子竟加速調頭從反方向原路逃走，警方調閱監視器已查出身分。圖／特斯拉駕駛提供
新北市新莊區昨晚有1名男子將電動獨輪車違規騎上馬路，差點跌倒，獨輪車失控衝向前猛然撞擊特斯拉轎車，結果男子竟加速調頭從反方向原路逃走，警方調閱監視器已查出身分。圖／特斯拉駕駛提供
新北市新莊區昨晚有1名男子將電動獨輪車違規騎上馬路，差點跌倒，獨輪車失控衝向前猛然撞擊特斯拉轎車，結果男子竟加速調頭從反方向原路逃走，警方調閱監視器已查出身分。圖／特斯拉駕駛提供
違規騎上馬路的電動獨輪車失控，衝向前猛然撞擊特斯拉，把左後保險桿磨蹭出大片刮痕，駕駛提告毀損罪嫌。記者林昭彰／翻攝
違規騎上馬路的電動獨輪車失控，衝向前猛然撞擊特斯拉，把左後保險桿磨蹭出大片刮痕，駕駛提告毀損罪嫌。記者林昭彰／翻攝

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