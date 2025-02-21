影／廂型車雪隧爆胎…11名乘客皆非法移工 移民署全送辦

1輛九人座廂型車昨天凌晨在國5雪山隧道爆胎，沿路掉落胎皮，還波及後方2輛汽車，直到僅剩胎框才停下。國道警察到場發現，車上載了11名泰籍乘客，都未攜帶護照或居留證，清查3人為逃逸移工，全部移送宜蘭專勤隊裁處，違規超載也將開罰。

國道公路局第九公路警察大隊頭城分隊小隊長張文郎說，昨天凌晨零時30分接獲坪林行控中心通報，國5南向有一輛車爆胎，胎皮掉落在南向28至29公里處，車輛還持續往南行駛，最後停在29.1公里處頭城端出口的外側路肩，立即派遣兩部巡邏車前往查看。

國道警察到場發現是一輛廂型車，車上除56歲尤姓駕駛為本國籍男子，其餘11名乘客為2女、9男，都是泰國籍移工，都沒帶護照或居留證，也無法聯繫上仲介公司，即請求警力支援，將移工全數帶回分隊，再分批送往移民署宜蘭專勤隊查驗，確認其中3人是逃逸移工，另8名觀光逾期居留，全部都是非法居留，是來自外縣市的派遣工，要到宜蘭蘇澳工作。

國道警方查出，廂型車左後車輪爆胎後，駕駛疑似心虛不敢停車，仍持續行駛，胎皮沿路掉落，還砸到後方兩輛汽車，造成前擋風玻璃碎裂，直到只剩胎框無法再開才停下。