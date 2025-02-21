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影／高雄行人地獄...2車先撞後輾 死者是熱心特搜女義消

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區2月17日發生行人走斑馬線遭轎車撞上，又遭後面轎車輾過，送醫不治，死者是熱心救難工作的高雄市特搜女義消許美雪。高雄市義消總隊長將此噩耗傳給義消弟兄知悉，令高雄市消防局及義消弟兄聞訊哀痛。

52歲的許美雪在高雄長庚醫院庶務行政工作，對救難工作更是常自己利用空暇時間精進；大約20多年前，她便加入中華民國山難救助協會南區搜救委員會，10多年前，投入高雄市義勇消防大隊，是高雄市鳳祥消防救助分隊成員，曾支援高雄氣爆、台南維冠大樓地震倒塌及屏東明揚公司大火搜救任務。

高雄市消防隊員成立「KRRT」繩索隊，曾在國際繩索賽當中奪冠，高雄市義消也成立「TKRT」義消繩索隊，許美雪為了提升自己的救難能力也馬上報名，也成為TKRT繩索隊隊員，3年前高雄市消防局成立義消特搜隊，許美雪義不容辭也成為其中1員。

高雄市消防局今年成立特搜大隊以前，因需要協助後勤裝備及烹飪工作，須挑選10多名義消，成立特種搜救任務編組，在各義消分隊及救助隊挑選人才，許美雪成為當然人選之一。由於她的名字和屏東縣消防長同名同姓，特搜隊員平時都以「局長」稱呼她。

高雄市義消總隊長陳義勇獲知許美雪亡故，表示許美雪是高雄市消防局1年內通過NAP中型及重型認證的人，更扮演強大後勤支援的角色，令他深感哀痛。

許美雪17日晚間8時許，沿高雄市鳳山區新富路行人穿越線過馬路，因路口無交通號誌，許女走到路中央，遭林姓男子開車撞倒，又遭後方周姓男子的轎車輾壓，送國軍高雄總醫院後轉長庚醫院，經搶救2小時後不治。

高雄特搜義消隊員許美雪（左）走斑馬線過馬路遭2車撞上送醫不治。圖為去年她參加特搜赴國外出任務前的圖片。記者林保光／攝影
高雄特搜義消隊員許美雪（左）走斑馬線過馬路遭2車撞上送醫不治。圖為去年她參加特搜赴國外出任務前的圖片。記者林保光／攝影
高市許姓女子17日晚間8時許沿新富路行人穿越線走到對街時，被林姓男子轎車撞上，後又被周男轎車輾過，經送醫不治，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高市許姓女子17日晚間8時許沿新富路行人穿越線走到對街時，被林姓男子轎車撞上，後又被周男轎車輾過，經送醫不治，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高市許姓女子17日晚間8時許沿新富路行人穿越線走到對街時，被林姓男子轎車撞上，後又被周男轎車輾過，經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市許姓女子17日晚間8時許沿新富路行人穿越線走到對街時，被林姓男子轎車撞上，後又被周男轎車輾過，經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市許姓女子17日晚間8時許沿新富路行人穿越線走到對街時，被林姓男子轎車撞上，後又被周男轎車輾過，經送醫不治，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高市許姓女子17日晚間8時許沿新富路行人穿越線走到對街時，被林姓男子轎車撞上，後又被周男轎車輾過，經送醫不治，警方到場處理。記者石秀華／翻攝

行人地獄 許美雪 高雄市

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