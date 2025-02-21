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三重台電包商工人遭電擊 勞檢初判雇主涉有過失

中央社／ 新北21日電

新北市三重區今天凌晨，1名33歲台電包商工人在維修電線桿時遭到電擊，當場失去生命徵象，經消防隊送醫搶救之後恢復心跳，但仍昏迷尚未清醒。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區今天凌晨，1名33歲台電包商工人在維修電線桿時遭到電擊，當場失去生命徵象，經消防隊送醫搶救之後恢復心跳，但仍昏迷尚未清醒。記者林昭彰／翻攝

新北市三重區今天凌晨發生電擊事故，台電承攬商的王姓工人進行老舊變壓器吊檢作業時遭電擊昏迷。新北市勞檢處表示，初判雇主涉有過失，如確認屬實，將開罰3萬至30萬元。

新北市政府警察局三重分局表示，今天凌晨2時55分許，新北市三重區文化南路一處進行老舊變壓器吊檢作業，33歲王姓工人施作時遭電擊，警消獲報趕抵時，王男呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經搶救後恢復心跳，但仍昏迷尚未清醒。

台灣電力公司台北西區營業處說，承攬商在三重區重新路2段與文化南路口進行老舊變壓器吊檢作業，工作人員先將高壓側切開後，應再進行高、低側線路設備檢電並掛接地線後，始可進行作業，王男未依標準作業程序，在從事H桿上作業移動過程中，碰觸路燈線路逆送至路燈變壓器高壓側，發生感電事故。台電已派員到醫院探視關心，提供必要協助。

新北市政府勞動檢查處以訊息說明，經調查發現，事發當時台電外包商王姓施工人員在燈桿從事設備更換作業，過程中疑未確實採取檢電措施，又未戴用絕緣防護用具，致王男遭到感電，初判雇主涉有過失，未來如確認屬實，依職業安全衛生法可處新台幣3萬至30萬元罰鍰。

新北市勞檢處表示，為避免災害擴大，已要求現場先停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業；另保障受傷勞工權益，將要求雇主給付職災補償費用，並協助傷者辦理職災慰助，同時將個資轉送勞保局提供必要協助。

三重 雇主

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