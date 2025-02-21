影／桃園男精神不濟開車撞進火鍋店 波及停等騎士

21歲的陳姓男子今凌晨駕駛轎車，疑似精神不濟衝撞桃園市中壢區中山東路與仁德街口火鍋店，並波及一旁停等機車，所幸現場無人受傷，經測試陳男酒測值為零，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢交通中隊今凌晨12時許獲報，在中山東路與仁德街口有交通事故，立即派員前往，經了解，陳男疑似精神不濟，行駛於中山東路時，向左偏移撞擊火鍋店，及正在停等紅燈呂姓機車騎士，致使店面及呂男機車受損。