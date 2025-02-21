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影／桃園男精神不濟開車撞進火鍋店 波及停等騎士

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

21歲的陳姓男子今凌晨駕駛轎車，疑似精神不濟衝撞桃園市中壢區中山東路與仁德街口火鍋店，並波及一旁停等機車，所幸現場無人受傷，經測試陳男酒測值為零，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢交通中隊今凌晨12時許獲報，在中山東路與仁德街口有交通事故，立即派員前往，經了解，陳男疑似精神不濟，行駛於中山東路時，向左偏移撞擊火鍋店，及正在停等紅燈呂姓機車騎士，致使店面及呂男機車受損。

陳男車速相當快，撞擊力道大，車頭嚴重凹毀，火鍋店家也一片狼籍，網友也戲謔編台詞「車主：今晚！誰也阻止不了我吃火鍋的決心！就算他已經打烊！老！闆！起！床！煮！火！鍋！了！」所幸現場無人受傷，經測試陳男酒測值為零，詳細肇事原因尚待釐清。

21歲的陳姓男子今凌晨駕駛轎車，疑似精神不濟衝撞桃園市中壢區中山東路與仁德街口火鍋店，並波及一旁停等機車。記者翁唯真／翻攝
21歲的陳姓男子今凌晨駕駛轎車，疑似精神不濟衝撞桃園市中壢區中山東路與仁德街口火鍋店，並波及一旁停等機車。記者翁唯真／翻攝
21歲的陳姓男子今凌晨駕駛轎車，疑似精神不濟衝撞桃園市中壢區中山東路與仁德街口火鍋店，並波及一旁停等機車。記者翁唯真／翻攝
21歲的陳姓男子今凌晨駕駛轎車，疑似精神不濟衝撞桃園市中壢區中山東路與仁德街口火鍋店，並波及一旁停等機車。記者翁唯真／翻攝
21歲的陳姓男子今凌晨駕駛轎車，疑似精神不濟衝撞桃園市中壢區中山東路與仁德街口火鍋店，並波及一旁停等機車。記者翁唯真／翻攝
21歲的陳姓男子今凌晨駕駛轎車，疑似精神不濟衝撞桃園市中壢區中山東路與仁德街口火鍋店，並波及一旁停等機車。記者翁唯真／翻攝

中壢 火鍋 酒測

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