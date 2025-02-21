後車廂疊坐擠7人！苗栗專勤隊查獲失聯移工 雇主挨批罔顧人命
移民署苗栗縣專勤隊接獲檢舉，經多次勘查，日前見時機成熟在竹南攔停一輛廂型車，車上竟塞了10人，其中有7人是印尼籍失聯移工或逾期外僑，都塞在後車廂，全案依法裁處，逾期移工待遣。
專勤隊指出，這批失聯外籍移工前往工作的地點都要走高速公路，但全擠在後車廂且未繫安全帶，一旦發生車禍事故，後果難以想像。
專勤隊接獲檢舉深入追查發現，7名移工都是由仲介安排到新竹或苗栗地區的建築工地當雜工，負責清潔打掃，搬運貨物等工作；仲介聲稱自己是工程行員工，和老闆是好友，所以才會幫忙找工人，工作完畢當天就發薪水給他們。
專勤隊表示，媒介外國人工作就是違法行為，本案非法工作、非法仲介及非法聘僱事證明確，已依違反就業服務法函送苗栗縣政府裁處中。另外，調查人員發現，他們到工作地點車程約需40分鐘，且經過高速公路，一路上移工被安排在後車廂疊坐，更因超載全部擠在一起無法繫上安全帶，雇主及仲介罔顧移工安全，如發生交通事故後果不堪設想。
移民署苗栗縣專勤隊長陳文良表示，媒介外國人非法為他人工作，非法容留外國人從事工作、外國人未經雇主申請許可在中華民國境內工作，都是違反就業服務法相關法規的行為，依涉犯情節可處3萬元以上、75萬以下罰緩，5年內再違反者，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。民眾如需聘僱相關外國人從事勞務工作，必須向主管機關申請核准後再聘僱工作，提醒民眾切勿以身試法以致「人財兩失」。
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