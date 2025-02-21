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影／投資泰達幣遭騙150萬險再失金 警埋伏逮詐團女車手
新北市馬姓女子依網路訊息加LINE投資泰達幣無法出金獲利遭騙150萬元，詐團要求加碼再投資100萬元，新北警方昨埋伏逮詐團唐姓女車手，警詢後今依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市36歲馬姓女子今年1月間，透過臉書看到投資訊息，加入一個LINE投資群組，對方表示投資泰達幣（USDT），聲稱可保證高額獲利，在詐騙集團的話術誘導下，馬女與假冒幣商當面交付150萬元，孰料之後得知有獲利卻無法出金提領獲利，才驚覺受騙，日前向板橋警分局板橋派出所報案。
板橋警分局立即組成專案小組展開誘捕行動，經過持續與被害人聯繫，掌握到詐騙集團要求馬女再匯款100萬元加碼投資，方可解鎖原投資款項及獲利。，專案小組成員見機不可失，隨即策畫誘捕計畫。
昨晚6時許，警方專案人員於板橋區南雅西路二段一處巷口埋伏待命，見詐騙車手黃姓女子（42歲）現身與被害人馬女接洽時，板橋警方立即上前表明身分逮人，當場查扣犯罪聯繫手機1支及現金3100元。警詢後將黃女依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦並建請羈押。
板橋警分局呼籲，投資理財應透過合法管道，勿心存貪念，亦莫輕信網路上來路不明的投資資訊，以免落入詐騙陷阱。
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