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低溫13度…8旬老翁迷途9小時 台南警定位搜索平安尋獲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

今凌晨2點，陳姓男子跑到台南市警五分局公園派出所報案，指80歲父親回嘉義老家，預定昨晚6點返抵台南火車站，但在車站沒有等到父親，致電也沒人接聽，經警調閱其最後發話位置，歷經1小時終在中西區中華西路2段看到步行緩慢的老翁，載他返回派出所，家人得知放下心中大石。

陳男說，在車站沒有等到年邁父親，致電卻無人接聽，父親本身有高血壓等慢性疾病，且近日天氣變化大，父親未按時服藥會有生命安全上的隱憂，跑到公園派出所報案，請求警方協助。

公園派出所警員莊喬雄了解相關案情，馬上請電信公司調閱最後發話位置，發現老翁最後一次定位是在昨晚8點許，手機基地台位置在南區中華西路一段附近，研判手機應該是沒有電無法聯繫上。

因此，通報巡邏警員吳育承、吳玟庭到附近尋找，歷經1小時的尋找，最後在中西區中華西路2段與光賢街口看到步行緩慢的老翁，確認他當下身體狀況不需就醫，就載送他返回派出所。陳男得知放下心中大石，感動得喜極而泣，再三向員警致謝。

第五分局分局長洪宏榮提醒，家中有高齡長輩或其他需要照顧者，可在他們身上配戴可辨識身分配件、縫製聯繫方式在衣物上，或在他們使用的行動裝置中安裝定位軟體，抑或至社會局申請防走失愛心手鍊，如有走失方得迅速聯繫。

歷經1小時的尋找，台南市警五分局公園派出所員警在中西區中華西路2段與光賢街口看到步行緩慢的老翁。圖／讀者提供
歷經1小時的尋找，台南市警五分局公園派出所員警在中西區中華西路2段與光賢街口看到步行緩慢的老翁。圖／讀者提供
員警確認陳姓老翁當下身體狀況不需就醫，就載送他返回派出所，兒子得知放下心中大石。圖／讀者提供
員警確認陳姓老翁當下身體狀況不需就醫，就載送他返回派出所，兒子得知放下心中大石。圖／讀者提供

位置 台南

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