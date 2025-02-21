低溫13度…8旬老翁迷途9小時 台南警定位搜索平安尋獲

今凌晨2點，陳姓男子跑到台南市警五分局公園派出所報案，指80歲父親回嘉義老家，預定昨晚6點返抵台南火車站，但在車站沒有等到父親，致電也沒人接聽，經警調閱其最後發話位置，歷經1小時終在中西區中華西路2段看到步行緩慢的老翁，載他返回派出所，家人得知放下心中大石。

陳男說，在車站沒有等到年邁父親，致電卻無人接聽，父親本身有高血壓等慢性疾病，且近日天氣變化大，父親未按時服藥會有生命安全上的隱憂，跑到公園派出所報案，請求警方協助。

公園派出所警員莊喬雄了解相關案情，馬上請電信公司調閱最後發話位置，發現老翁最後一次定位是在昨晚8點許，手機基地台位置在南區中華西路一段附近，研判手機應該是沒有電無法聯繫上。

因此，通報巡邏警員吳育承、吳玟庭到附近尋找，歷經1小時的尋找，最後在中西區中華西路2段與光賢街口看到步行緩慢的老翁，確認他當下身體狀況不需就醫，就載送他返回派出所。陳男得知放下心中大石，感動得喜極而泣，再三向員警致謝。