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薔薔影片「分局長淪台中車站街友？」插股賭博賠4500萬真相曝 根本不是警察

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

藝人林嘉凌「薔薔」日前在Youtube頻道更新1部影片，她和團隊赴台中車站周邊關心、訪談街友，其中1名男子自稱是「台南學甲分局長退休」，還大談從警和賭博業者掛勾，投資失利慘賠4500萬元才流落街頭；警方證實，該名男子根本不是警察

陳男在影片中自稱，他曾任台南學甲分局長，但退休了還跟死老百姓還不是一樣，並稱後來和朋友做生意經疫情3年都倒閉，又被妻子趕出來，自己多病心臟裝8根支架、身上還接引流管，

陳說，他1986年開始從警，當了26年警察，還稱任內就有在投資賭博電玩、插乾股，這些八大業者會發警官去投資，甚至詳述如何與業者通風報信，1年賺了1800萬元在外養小老婆，後又把矛頭轉向台北某分局，稱因警界潛規則要調進去至少花200萬元，因為油水很多。

陳男在訪談中提到，退休後投資百家樂賭博電玩，至少賠了4500萬元，最後沒錢、沒地方去才流落當街友。

台中第三分局經查，有關網路影片中，男子自稱台南學甲分局長淪為遊民一案，經立德派出所查證，其為68歲陳姓男子，並為常駐火車站的街友，警方經查陳男無任何有關從警資料。

警方表示，針對涉及公共人物或特定身分的訊息，應審慎查證後再行發布，以免造成誤解或影響社會觀感。

陳姓男子（右）自稱台南學甲分局長退休，從事賭博電玩投資損失4500萬元淪街友，警方證實他根本不是警察。圖／截自Youtube「林嘉凌 薔薔Maze」
陳姓男子（右）自稱台南學甲分局長退休，從事賭博電玩投資損失4500萬元淪街友，警方證實他根本不是警察。圖／截自Youtube「林嘉凌 薔薔Maze」

台南 影片 薔薔 警察 賭博

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