竹北大街討債欲押人上車...4路人熱心報警 3嫌遭判刑

新竹黃姓男子為了替妻子處理和李男的債務糾紛，邀友人游男、潘男一起追討債務，三人前往新竹縣竹北市見李男，並拉扯李男手臂強行上車，過程中3人徒手毆打李男，引起民眾側目，4位熱心民眾紛紛報案，員警到場後當場查獲。新竹地方法院審理後判在公共場所聚集3人以上下手施強暴罪，黃男處10個月、游男、潘男為8個月

判決書指出，黃男在2023年10月14日下午，邀約游男、潘男一起替妻子追討債務，由黃男駕車載游男、潘男前往竹北市某書店前，當見到李男時，3人旋即下車，接續由黃男從李男背後控制其身體，游男、潘男等2人一左一右拉扯李男手臂，不顧李男抵抗掙扎，欲將其強行拉上車，過程中3人並分別徒手毆打李男，李男頭部外傷併腦震盪、右前額、右頸及右胸壁鈍挫傷、右手撕裂傷等傷害，持續拉扯李男欲使其上車。

過程中，引發路過民眾側目，警員分別接獲4名民眾報案「有一群人要押人上白色自用小客車」後到場處理，當場查獲黃男、游男、潘男3人。

法官審酌，黃男雖可預見糾眾處理債務糾紛可能發生衝突，仍首謀聚集游男、潘男等等到場，並在公共場所聚集3人以上毆打李男，欲強押李男上車，使多名路過民眾側目而報警處理，妨害社會安寧秩序，更使李男受傷，所為實無足取。