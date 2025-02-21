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竹科人崩潰！國1新竹系統「紫爆」 聯結車翻車+3車追撞

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影／竹科人崩潰！國1新竹系統「紫爆」 聯結車翻車+3車追撞

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

國道1號北向新竹系統今天因下雨加上2起事故「紫爆」，時速一度僅剩12公里，回堵5公里，讓不少用路人崩潰。據了解，91.2公里竹北交流道發生聯結車翻覆邊坡事故，出動大型機具拖吊排除，占用路肩及外側車道；同一路段內側車道因雨天視線不佳，又發生3車追撞，讓交通雪上加霜。

「竹北交流道事故，各位上班請提早出門」，有網友在臉書「新竹大小事」貼出照片提醒，因91.2公里竹北交流道發生聯結車翻覆邊坡事故，出動大型機具拖吊排除，又逢下雨和上班尖峰時段恐導致壅塞。

事故發生後，網友紛紛留言討論「整台都下去了……」、「開到睡著了？」「提早下匝道了啦！」甚至有人無奈地表示「從頭份到竹北開了一個半小時」、「人平安最重要！」也有人對肇事駕駛表達不滿「怎麼開的啊！」

國道警方表示，聯結車駕駛僅有手腳、頭部擦挫傷，至於3車追撞僅有車損，警方目前已在現場處置排除事故，聯結車因翻落邊坡，已調派大型機具拖吊，警方也提醒用路人，雨天行車務必降低車速、保持安全距離，以免意外發生。

國道1號91.2公里竹北交流道發生聯結車翻覆邊坡事故，出動大型機具拖吊排除，占用路肩及外側車道；同一路段內側車道因雨天視線不佳，又發生3車追撞，讓交通雪上加霜。圖／取自新竹大小事
國道1號91.2公里竹北交流道發生聯結車翻覆邊坡事故，出動大型機具拖吊排除，占用路肩及外側車道；同一路段內側車道因雨天視線不佳，又發生3車追撞，讓交通雪上加霜。圖／取自新竹大小事
據了解，91.2公里竹北交流道發生聯結車翻覆邊坡事故，出動大型機具拖吊排除，占用路肩及外側車道；同一路段內側車道因雨天視線不佳，又發生3車追撞，讓交通雪上加霜。圖／取自職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團
據了解，91.2公里竹北交流道發生聯結車翻覆邊坡事故，出動大型機具拖吊排除，占用路肩及外側車道；同一路段內側車道因雨天視線不佳，又發生3車追撞，讓交通雪上加霜。圖／取自職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團

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