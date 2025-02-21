影／竹科人崩潰！國1新竹系統「紫爆」 聯結車翻車+3車追撞

國道1號北向新竹系統今天因下雨加上2起事故「紫爆」，時速一度僅剩12公里，回堵5公里，讓不少用路人崩潰。據了解，91.2公里竹北交流道發生聯結車翻覆邊坡事故，出動大型機具拖吊排除，占用路肩及外側車道；同一路段內側車道因雨天視線不佳，又發生3車追撞，讓交通雪上加霜。

「竹北交流道事故，各位上班請提早出門」，有網友在臉書「新竹大小事」貼出照片提醒，因91.2公里竹北交流道發生聯結車翻覆邊坡事故，出動大型機具拖吊排除，又逢下雨和上班尖峰時段恐導致壅塞。

事故發生後，網友紛紛留言討論「整台都下去了……」、「開到睡著了？」「提早下匝道了啦！」甚至有人無奈地表示「從頭份到竹北開了一個半小時」、「人平安最重要！」也有人對肇事駕駛表達不滿「怎麼開的啊！」