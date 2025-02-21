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獨／高雄大同醫院管線遭塗白 未塗銷照片曝光！竟非醫用氣體

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市立大同醫院元旦起交由長庚醫療體系接手，移交不到2個月，傳出院內10根醫用氣體管路遭人噴漆塗銷標示，恐威脅醫療安全，全案正由高雄地檢署偵辦。如今未塗銷照片曝光，原來該管線是蒸汽，而非醫用氧氣、麻醉管線氣體。

去年大同醫院經營權紛擾不休，1月1日由高醫大交接給長庚，落幕不到2個月，傳出移交5天，院內醫用氣體管線標示就遭人噴漆破壞，掛在管線上的字牌也不見蹤影，10根管路無法辨識氣體及流向，所幸長庚依點交當時所拍的照片原始資料測試、還原，危機及時解除。

不只醫用氣體管路，去年12月31日起至1月2日，還發生阿摩尼亞外洩、消防逆止閥故障、監視器畫面無法回放、血液透析室系統跳脫、健保網路無法正常連線等異常狀況，事後長庚對大同醫院進行全面檢修，加強定期檢修巡檢頻率，確保病人與醫療安全。

衛生局認為，工務氣體管路的標示不清，可能導致氧氣、麻醉氣體輸送錯誤，危及病患生命，加上院內接連發生多起影響安全運作事件，對醫療安全構成威脅，日前依違反醫療法函請檢調追查疑犯。

高醫工會翻出過去照片進一步比對，與遭噴漆塗白的場景一樣，10根管路事實非所謂的醫用氣體管路，而是蒸汽閥開關，底下是蒸汽共用槽，蒸汽機房在地下室二樓；氧氣等醫用氣體則放在地下一樓，管線分布和操作開關相對複雜。

工會理事長柯心炫指出，蒸汽和醫用氣體截然不同，蒸汽與醫療作為不相干，並非輸送給病人的氣體，也沒有爆炸的風險，既然管路標示已還原了，應該知道是蒸汽，衛生局卻說成醫用氣體誤導媒體、誤導民眾。

柯心炫直言，氣體閥事件一爆發，媒體把焦點放在高醫工會，她還一頭霧水，之後才知，原來衛生局函送公文點名高醫工會成員多次抗爭，難脫嫌疑，她批評這根本誤導檢調辦案、抹黑。

柯心炫強調，真相只有一個，所有破壞醫療設備的行為都該被譴責，她要求檢調單位務必揪出不法之徒，查個水落石出，同時呼籲衛生局應該出來說明清楚，釐清真相。

高雄市立大同醫院醫用氣體機房操作開關複雜。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院醫用氣體機房操作開關複雜。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院醫用氣體機房管線分布複雜。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院醫用氣體機房管線分布複雜。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院醫用氣體機房與蒸汽機房在不同樓層。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院醫用氣體機房與蒸汽機房在不同樓層。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院蒸汽閥遭人噴漆塗白。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院蒸汽閥遭人噴漆塗白。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院醫用氣體機房與蒸汽機房在不同樓層。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院醫用氣體機房與蒸汽機房在不同樓層。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院醫用氣體機房與蒸汽機房在不同樓層。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院醫用氣體機房與蒸汽機房在不同樓層。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院醫用氣體機房管線分布複雜。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院醫用氣體機房管線分布複雜。記者郭韋綺／翻攝

衛生局 長庚 高醫

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