高雄行人地獄1死肇因太暗沒號誌？ 網友打臉：時速85公里「根本謀殺」

高雄日前「行人地獄」驚悚影片流出引起熱議。一名婦人走在斑馬線上遭來車撞飛至外側車道，隨即遭緊接而來的後車輾過，送醫搶救不治。2名肇事駕駛辯稱沒有注意到行人，不過，網友根據行車記錄器畫面發現，第1輛車當下的時速85公里，質疑是搶快釀禍。

54歲許姓婦人17日晚上8時47分，徒步走在高雄市鳳山區新富路斑馬線上，突然遭到35歲林姓男子所駕轎車撞飛倒地，隨即遭後車周姓男子所駕轎車輾過，送醫不治。鳳山警分局調查，該處路口無交通號誌，林姓、周姓男子辯稱未注意許女才會撞到人，都無酒駕，警方依過失致死罪嫌移送，另依違反道路交通管理處罰條例44條，未禮讓行人對林姓男子開罰。

根據社群「社會事新聞影音」釋出的林男轎車行車記錄器影片，原本行經第一個綠燈路口時時速低於40公里，畫面可見該路段前方一路綠燈，接著該車逐漸加速再以時速70至80公里穿越第二個綠燈路口，隨即更以時速85公里闖越下一個沒號誌路口，因此直接衝撞斑馬線上的許婦，將人撞飛。

由於影片相當驚悚，在PTT八卦版引起熱議，網友表示，「快到看不到、煞不住，對人的尊重在哪」、「開超快欸」、「看旁邊的車對照，車速快的誇張」、「右下角時速顯示85」、「市區開85已經可以判故意了吧」、「那條路晚上8點而已可以開到85？超敢的」、「隔熱紙太黑，市區開85」、「一般道路時速85根本恐怖攻擊」、「市區開那麼快根本就是謀殺」。

當地網友指該肇事路口是學區，有網友說，「學校門口？看圖有號誌也有當心兒童標示」、「母校新甲國小正門口」、「附近3間學校的學區開這麼快」、「那路很小，是開多快」、「那邊真的很暗，不注意常會看不到人」、「在鳳新高中那邊，晚上8點還能碾死人，根本沒在看路，那邊人車很多」、「人都走到路中間了還直直撞下去」、「那一帶很多飆車仔」。