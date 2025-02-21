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土城2歲男童疑遭虐 父母羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑劉懿萱江婉儀／新北報導

新北市土城2歲男童遭虐案，男童父、母親遭新北地院裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影
新北市土城2歲男童遭虐案，男童父、母親遭新北地院裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影
新北市一名二歲男童十七日被送醫，全身多處新舊傷陷入昏迷，男童父母供詞反覆，從自行摔床下、長輩不當管教，到改口稱一時情緒失控動粗，新北地檢署認為二人涉犯刑法遺棄致重傷害罪嫌，且有勾串、滅證及逃亡之虞，聲請羈押禁見獲准。

據了解，男童原由外公、外曾祖母、舅公和舅舅照料，這個月十四日才被卅三歲父親和卅歲母親接回土城區同住。十七日男童父母將兒子獨留在家後外出，近十二個小時後才返家，見兒子倒臥在地失去意識，撥打一一九將男童送醫急救。

消防人員到場後發現男童全身是傷疑似遭虐，父母僅表示兒子是從床上跌落摔傷，進一步追問，兩人才說常將男童獨留家中，出門前泡好一瓶牛奶就讓兒子度過一天；至於身上傷勢則是先前在外公家時，疑因不乖遭長輩毆打。

警方通報社會局，除發現男童身上傷勢應是人為造成，還有疑似圓形菸燙傷疤，高度懷疑遭不當管教或施暴、凌虐，報請新北地檢署婦幼專組檢察官指揮，前晚將男童父母及相關女方長輩通知到案。

男童父母到案後供詞再變，對於兒子受傷，在警局內坦承是照顧兒子情緒失控，曾徒手或持衣架「管教」。至於身上菸疤是男童自己好奇拿菸頭時不慎燙傷。

由於兩人說詞太多疑點，檢察官開出拘票，二人被帶往地檢署複訊後，檢察官認為涉嫌重大，聲押禁見，法院昨深夜裁准。

男童母親是國小代課老師，新北教育局表示學校已停職，若涉違反兒少法相關法令屬實，立即解聘。社會局已啟動緊急安置，後續將提出獨立告訴，會考量孩子親權歸屬。

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