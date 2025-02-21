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「補財庫」釀火災 宮廟董座判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中市北區善修宮舉辦「補財庫」活動，信徒燒金紙的餘燼從金爐煙囪縫隙飄散，引燃隔壁民宅，火勢延燒3戶，法院根據火災鑑定等，認定宮廟吳姓董事長未盡維護金爐煙囪責任，釀被害人損失，依失火罪判4月徒刑，可上訴。

檢警調查指出，善修宮吳姓董事長應注意定期檢修金爐煙囪，卻疏於未注意，2023年11月25日下午宮廟舉辦「補財庫」活動，信徒燃燒金紙時，因金爐煙囪網罩和頂蓋未密合，導致餘燼飄散，點燃一旁房屋頂樓枯枝落葉。結果火勢瞬間延燒，再往旁延燒3戶民宅，其中1間空屋、2間承租房子多處燒毀、內部碳化崩塌，所幸無人員傷亡。

台中消防局指出，起火民宅內有發現「金紙餘燼鋁箔」，顯示善修宮燒金紙餘燼有飄落至該處跡象，且距民宅起火點不遠處，就是宮廟金爐的煙囪，檢視金爐煙囪金屬網罩與頂部也未密合。

法院綜合火災鑑定意見、現場採證照片，及信徒補財庫燒金紙時序等，認定火災應是宮廟疏於修繕金爐煙囪，金紙餘燼自縫隙飄出才引起。

法院審酌，吳男身為善修宮董事長，未盡維護修繕金爐煙囪責任，導致釀災損害民宅，且其否認犯行、沒有和解，依失火燒毀現供人使用之住宅罪判刑4月，得易科罰金。

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