8旬老翁騎車迷航繞遍台南 員警出動巡邏車深夜即時救援
80多歲陳姓老翁有失智症狀，昨天下午騎車出門後，就沒有回家；家屬查詢他的機車內衛星定位裝置，發現老父騎遍仁德、善化、麻豆、佳里，最後停在將軍區。陳姓女兒向台南市警第三分局協助，員警出動巡邏車，深夜尋獲衣衫單薄、將機車停在路邊的老翁，讓他平安返家。
昨天晚間10時許，陳姓女子走進台南市警第三分局長安派出所，向所長黃俊榮、警員馬忠宏表示80多歲父親從下午騎乘機車外出後，就沒有返家，拜託警方協助搜尋。
陳女表示，下午已至歸仁分局文賢派出所報案協尋，因父親機車內有裝置衛星定位，她從仁德、善化、麻豆、佳里一直追尋父親的足跡，卻無法確認父親位於何處。
由於氣溫突然驟變，陳女說父親衣服單薄，下午迄今尚未進食；員警請陳女搭上巡邏車，一起開車找尋，並由陳女弟弟持續回報父親衛星定位位置，最後順利在將軍區西濱聯絡道橋下發現陳姓老翁。
老翁表示，他騎車騎到很冷，而且不知道自己在哪裡；員警安撫他的情緒，擔心他失溫，扶至巡邏車內休息，並將他載回派出所，撤銷協尋。陳女對於順利尋獲父親表示由衷感激，帶著父親平安返家。
警方表示，老翁有失智情形，昨晚協助聯絡偵查隊製作老翁捺印指紋建檔，以利之後以第一時間聯絡家屬；呼籲家中有年長者，應向相關單位申請防走失手鍊及在衣服繡上姓名電話，避免不必要意外發生。
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