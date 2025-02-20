台南市警局今揭打詐數據 基層警繼續攔阻老婦兩度遭詐

台南市警察局配合警政署建置的「打詐儀錶板」，今天公布全市今年1月份詐欺發生狀況、趨勢及態樣；同日，70歲許姓婦人二度遭詐，前往銀行表示要解除個人300萬元基金，員警到場勸說也不聽，還說帳戶有入帳50萬元。警方當場查出該筆金額是詐騙贓款，她才驚覺自己深陷詐術陷阱。

70多歲許姓老婦本月17日前往台南市北區的元大銀行，表示要匯款200萬元，行員關懷提問，該婦人解釋是投資用途，過程中卻眼神飄忽、支吾其詞，還希望行員不要多問；行員憂心她被詐騙，通報員警到場協助。

轄區台南市警第五分局立人派出所警員吳柏勳趕往，與許姓老婦對話時，許婦愛理不理；員警以詐騙集團各種手法提示，直到提到是否有人透過LINE隨機搭訕，表示有保證獲利、穩賺不賠的投資賺錢管道，慣用語包括「高獲利、快速回本、保證賺錢」。

許姓老婦見警員說出所謂投資專員告知她的內容，甚至連對方要求「投資期間需要嚴格遵守保密協議」，要自行「準備好充分的理由辦理匯款業務」等都講得一模一樣，才告知在臉書連結投資廣告，加入「天籟投資群組」，有投資專員邀請她投資股票。

許婦指出，對方稱可以保證獲利，但投資期間需要嚴格遵守保密協議，沒想到警察都知道；警員見許婦打消匯款念頭，以為她已經知道遭到詐騙，放心離去。

結果今天台南市警察局配合警政署建置的「打詐儀錶板」，公布全市今年1月份詐欺發生狀況、趨勢及態樣，許婦又再次前往元大銀行，表示要解除個人300萬元基金，並要分成6筆匯款至其他家銀行。

行員這次通報第五分局開元派出所，警員李韋儀、連偉翔及姚智偉到場，許婦不願警方介入，堅持自己沒有被騙；員警詢問既然對方說有獲利，是否真的有賺錢，許婦表示已賣股票並獲利50萬元。

警方透過銀行聯繫匯入50萬元款項的帳戶所有人，匯款人回覆匯款後已驚覺被詐騙，正打算到報警就接獲來電；當電話拿給許姓婦人接聽，她聽50萬元居然是贓款，終於意識到自己深陷假詐團圈套，表示這次真心接受警方勸說，決定放棄匯款。

分局長洪宏榮呼籲，切勿相信不明投資群組，號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的投資管道，並謹記「勿信不明網友教投資」及「勿下載不明投資軟體」；投資前也應先做足功課，並循政府認證的官方管道進行投資，才能遠離詐騙，保住荷包。

今天台南市警第六分局也在南區開南里活動中心舉辦社區治安座談會，副分局長林佳輝、交通組長黃筱寧、新興派出所所長陳永祺也針對打詐儀表板、反毒、掃黑幫及肅槍等重點治安議題進行宣導。

林佳輝提醒，除了不輕信不明來源資訊，不輕易提供個人資料或轉帳，更切勿相信網路上「追回詐騙款項」的錯誤資訊，以免再次受騙。另外，也向民眾宣導養交通安全觀念，應養成防禦駕駛習慣，高齡長者晨昏外出時應穿著亮色衣物，提高能見度，避免交通事故。