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影／又見行人地獄...高雄女走行穿線遭車撞倒被輾過不治 驚悚畫面曝
又見行人地獄！17日晚間8時許，54歲許姓女子徒步走在高市鳳山區新富路斑馬線時，突遭林姓男子駕車經過將許婦撞飛，許倒地後，又遭後方周姓男子轎車輾過，送醫急救2小時宣告不治。肇事的林、周2男雙雙被警方依過失致死罪嫌移送。
鳳山警分局調查，許姓女子17日晚間8時許，沿新富路行人穿越線走到對街，該處路口無交通號誌，許女走到路中央時，適林姓男子（35歲）駕車經過，未注意許女身影，當場將她撞倒在地。
許女倒地後，又遭後方由周姓男子駕駛的轎車輾壓，因傷重送往國軍高雄總醫院後轉長庚醫院急救，經搶救2小時仍宣告不治。
許姓女子遭撞慘死畫面，今晚被放在網路社群「社會事新聞影音」，只見許女過馬路走到路中央，被林姓男子疾駛而過的轎車撞上，緊接著又被周男轎車輾過；林男嚇到下車後，跪在地上查看一動也不動的許女，後來見情況不對，趕緊起身，雙手抱頭一副很懊惱的樣子走到路旁。
據了解，撞上許女的林男和周男2人雙雙聲稱當時未注意許女才會撞到人；警方對2人施以酒測，無酒駕行為。
警詢後，依過失致死罪嫌將林、周2人移送高雄地檢署偵辦；另依違反道路交通管理處罰條例44條，未禮讓行人對林開罰。
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