詐團勾結資產公司剝皮假投資被害人房產 5人被騙6千萬

刑事警察局分析近期千萬元以上財損假投資案件，發現44歲柯姓男子夥同項姓、許姓、林姓男子組成不法集團，與境外詐騙集團合作，取得假投資詐騙被害人名單，由話務機房誘騙被害人可以房屋抵押借錢繼續投資，轉介到台南知名資產公司後設定房產借錢後，再騙走借款。

根據警方初步統計，目前至少有5名被害人被騙走6千萬元以上，另外從嫌犯、資產公司的帳本資料中，更有125人向警方報案受到詐騙，警方18日採取行動，逮捕柯嫌、項嫌及資產公司蘇姓負責人等17人，柯、項、許等三人遭士林地檢署申請羈押獲准，蘇姓負責人50萬元交保。

刑事局偵查第4大隊第2隊指出，柯嫌與境外詐團勾結，取得假投資詐騙被害人名單，這些被害人清一色都因為假投資丟出身上所有現金，境外話務機房此時誘騙被害人，聲稱不久有投資標的可賺取暴利，以「快速過件、高額借貸」說詞，說服被害人拿出房產設定抵押借錢，到時連本帶利還款後仍可大賺一筆。

柯嫌等人冒充假代書，介紹被害人到台南知名資產公司或張姓地政士，設定抵押名下不動產借款，借到款項後立即取走由詐團拿走借款，資產公司及柯嫌等人收取代書費、車馬費、手續費、服務費等名目收取暴利，柯嫌等人抽取貸款金額的6至18％。

警方查出，台北市從事科技業44歲的陳姓男子，去年遇到假交友詐騙，遭網路老婆說服投資虛擬貨幣，落入詐團假投資陷阱，陳男拿出3百萬元現金後，詐團說服他再拿出房產，抵押了9百萬元後又被騙光，去年6月，警方逮捕詐騙陳男車手，當街開兩槍還鬧上媒體版面，如今陳男的房屋遭法拍。

新北市77歲羅姓婦人，被假投資騙走8百萬元後，又被柯嫌等人誘騙以房屋抵押貸款7百萬元，如今也被全數騙走，只能住在養老院。