影／詐騙集團關一下就出來 郭彥均：應該修法再加重刑責

台南市警察局配合警政署建置的「打詐儀錶板」，今天公布全市今年1月份詐欺發生狀況、趨勢及態樣；藝人郭彥均出席指出，現在刑法中關於詐騙犯罪的刑責太低，法院也判得太輕，詐騙太容易得手，然後關一下就出來；他建議修法單位要審慎評估，讓刑法關於詐騙犯罪的刑責能夠再加重。

郭彥均曾被「加入以太幣挖礦事業」詐騙手法，騙走要購屋的頭期款550萬；他今天也現身表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」。他希望救一個是一個，就減少一個家庭不幸。

郭彥均表示，被害人不願意承認被騙，往往是面子問題，也怕一報警，錢就拿不回來。他呼籲，如果稍微感覺、疑惑自己是否已經受害，希望大家能夠勇敢的站出來，勇敢的聽銀行人員、警政人員建議，希望全台灣的民眾都能有這個警覺。

京城銀行營業部副理洪敏華出席指出，每次關懷民眾，最常聽到的就是「沒有、沒有，我沒有被騙」，曾經有關心了二天的客戶，最後仍不聽勸遭詐騙。

洪敏華分享攔阻遭「假交友徵婚詐騙」民眾臨櫃匯款相關案例，近日一名女客戶透過網路認識中年帥氣男性，還透過視訊方式，見過很多次，不久即互稱「老公老婆」，並要求轉帳匯款；對方聲稱人在國外，需要一筆資金周轉，支付給公司員工。