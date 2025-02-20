快訊

亞男籃資格賽／輸53分到贏7分 中華隊還獲百萬贏球獎金

二任里長都出事！彰化某里長涉毆妻致死 前任涉毒被判死刑

亞男籃資格賽／雪恥！盧峻翔關鍵三分球 中華隊險勝菲律賓

聽新聞
0:00 / 0:00

影／詐騙集團關一下就出來 郭彥均：應該修法再加重刑責

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警察局配合警政署建置的「打詐儀錶板」，今天公布全市今年1月份詐欺發生狀況、趨勢及態樣；藝人郭彥均出席指出，現在刑法中關於詐騙犯罪的刑責太低，法院也判得太輕，詐騙太容易得手，然後關一下就出來；他建議修法單位要審慎評估，讓刑法關於詐騙犯罪的刑責能夠再加重。

郭彥均曾被「加入以太幣挖礦事業」詐騙手法，騙走要購屋的頭期款550萬；他今天也現身表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」。他希望救一個是一個，就減少一個家庭不幸。

郭彥均表示，被害人不願意承認被騙，往往是面子問題，也怕一報警，錢就拿不回來。他呼籲，如果稍微感覺、疑惑自己是否已經受害，希望大家能夠勇敢的站出來，勇敢的聽銀行人員、警政人員建議，希望全台灣的民眾都能有這個警覺。

京城銀行營業部副理洪敏華出席指出，每次關懷民眾，最常聽到的就是「沒有、沒有，我沒有被騙」，曾經有關心了二天的客戶，最後仍不聽勸遭詐騙。

洪敏華分享攔阻遭「假交友徵婚詐騙」民眾臨櫃匯款相關案例，近日一名女客戶透過網路認識中年帥氣男性，還透過視訊方式，見過很多次，不久即互稱「老公老婆」，並要求轉帳匯款；對方聲稱人在國外，需要一筆資金周轉，支付給公司員工。

當時被害人前往銀行，表示要轉帳160萬，行員覺得可疑，通知警方；她請女客戶「手機讓我看一下」，經往上滑檢視對話紀錄，一看就確認是遇到詐騙。

郭彥均表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」，右為京城銀行營業部副理洪敏華。記者袁志豪／攝影
郭彥均表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」，右為京城銀行營業部副理洪敏華。記者袁志豪／攝影

客戶 被害人 詐騙

延伸閱讀

影／郭彥均被詐550萬 現身提醒大眾「有錢賺的機會絕對不會來找你」

以太幣挖礦…藝人郭彥均痛失550萬 南市警揭打詐數據

ATM標語「膽敢提領一定抓到你」不假 大雅警現場逮車手現行犯

家人慘遭連環騙1500萬 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

相關新聞

詐團勾結資產公司剝皮假投資被害人房產 5人被騙6千萬

刑事警察局分析近期千萬元以上財損假投資案件，發現44歲柯姓男子夥同項姓、許姓、林姓男子組成不法集團，與境外詐騙集團合作，...

影／詐騙集團關一下就出來 郭彥均：應該修法再加重刑責

台南市警察局配合警政署建置的「打詐儀錶板」，今天公布全市今年1月份詐欺發生狀況、趨勢及態樣；藝人郭彥均出席指出，現在刑法...

影／南市警破俊男美女詐團機房 十幾個「正妹」全都是壯漢

台南市警察局配合警政署建置的「打詐儀錶板」，今天公布全市今年1月份詐欺發生狀況、趨勢及態樣；刑事警察大隊長李宏倫指出，曾...

雙雙受傷！北市內湖民宅少女墜樓 保全疑伸手接人送醫救治

今天晚間6時許，台北市內湖區成功路4段一處民宅，一名年約15歲少女，不明原因從3樓墜落至1樓，當時一名43歲保全看見後，...

影／青壯年族群遭詐比率逾6成 刑警大隊長：網路操作難攔截

台南市警察局公布「打詐儀錶板」數據，全市24歲至49歲青壯年族群為遭詐比率最高占62.42%，刑警大隊大隊長李宏倫指出，...

傷重不治...嘉義9旬老翁清晨走路外出 不幸遭同向汽車撞飛

嘉義縣民雄鄉嘉79線今天清晨5點多發生死亡車禍，90歲黃姓老翁由田中央往牛斗山方向行走，被同向轎車從後方衝撞，黃姓老翁當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。